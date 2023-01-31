Назначен новый директор новосибирского театра «Старый дом» — что известно о новом руководителе

Сегодня, 31 января, в новосибирском театре «Старый дом» назначили нового директора. Им стала Татьяна Ильина, которая раньше была начальником отдела развития Новосибирского музыкального театра.
Стать главой театра Татьяне Ильиной предстоит впервые, в приветственной речи она отметила профессионализм артистов и высокое качество постановок.
Татьяна в 1997 году окончила теоретико-композиторский факультет, в 2002 году аспирантуру Новосибирской государственной консерватории. После чего получила звание кандидата искусствоведения.
Сначала новый директор театра работала в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии. В течение последних 16 лет была начальником отдела развития Новосибирского музыкального театра (до сентября 2017 года носил название Новосибирский театр музыкальной комедии). Благодаря Татьяне реализовали российскую постановку французского фолк-рок мюзикла «Тристан и Изольда», занесенного в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».
В музыкальном театре Татьяна отвечала за координацию работы по проведению независимой оценки качества в театре. Кроме того, с 2019 года работала экспертом фестиваля «Золотая маска».
До этого 16 лет театр «Старый дом» возглавляла Антонида Гореявчева, 27 декабря она стала новым директором театра «Красный факел». Не прошло и месяца, как театр получил и нового главного режиссера — Андрея Прикотенко. Он занимал ранее пять лет такую же должность в театре «Старый дом».