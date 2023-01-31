Назначен новый директор новосибирского театра «Старый дом» — что известно о новом руководителе

До этого 16 лет театр «Старый дом» возглавляла Антонида Гореявчева, 27 декабря она стала новым директором театра «Красный факел». Не прошло и месяца, как театр получил и нового главного режиссера — Андрея Прикотенко. Он занимал ранее пять лет такую же должность в театре «Старый дом».

