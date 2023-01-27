«Круче "Аватара"»: почему каждому стоит посмотреть неожиданное якутское роуд-муви

«Не хороните меня без Ивана» показывают пока только в двух кинотеатрах Новосибирска: «Победе» и «Формуле кино» в Ауре. Первый — через дорогу от редакции, и решено было сходить на сеанс именно туда. Зал был полный, свободными оставались всего несколько мест.

Не знаю, насколько будет корректно сравнение этого фильма с «Аватаром 2», пусть это останется на суд читателей. Но так уж вышло, что якутский шедевр Любови Борисовой я посмотрела примерно через две недели после американского распиаренного фильма именитого Джеймса Кэмерона и вот что хочу сказать сразу. Он со своим бюджетом в четверть миллиарда долларов уступил и по силе сюжета, и по красоте картинки, и по музыкальному оформлению якутской картине, на которую потратили 29 миллионов рублей.