«Круче "Аватара"»: почему каждому стоит посмотреть неожиданное якутское роуд-муви

В новосибирских кинотеатрах показывают якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Без рекламы и ажиотажа, как у «Аватара» и «Чебурашки», но появление такой картины на больших экранах — само по себе событие. Фильм режиссера Любови Борисовой стал обладателем главного приза первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела его в кино. Почему картина на голову выше американского эпического фильма, разумно ли такое сравнение и зачем нужно смотреть якутский шедевр именно сейчас — в авторской колонке.
«Не хороните меня без Ивана» показывают пока только в двух кинотеатрах Новосибирска: «Победе» и «Формуле кино» в Ауре. Первый — через дорогу от редакции, и решено было сходить на сеанс именно туда. Зал был полный, свободными оставались всего несколько мест.
Не знаю, насколько будет корректно сравнение этого фильма с «Аватаром 2», пусть это останется на суд читателей. Но так уж вышло, что якутский шедевр Любови Борисовой я посмотрела примерно через две недели после американского распиаренного фильма именитого Джеймса Кэмерона и вот что хочу сказать сразу. Он со своим бюджетом в четверть миллиарда долларов уступил и по силе сюжета, и по красоте картинки, и по музыкальному оформлению якутской картине, на которую потратили 29 миллионов рублей.
Корректно ли сравнивать драму и эпический фильм? Возможно, нет, но качество любой картины определяют одни и те же компоненты: сюжет, работа команды, игра актеров, музыка. В якутском фильме всё гармонично и сделано настолько профессионально, что два часа пролетают на одном дыхании.
Фильм о красоте, добре и жизни. Куда Кэмерону с его показной пышностью искусственного мира до естественной красоты природы, такой близкой любому жителю России? Каждый кадр фильма пропитан безграничной любовью к родному краю, его земле, обычаям и людям.
Действие происходит в дореволюционной России в 1910 году и основано на реальных событиях. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон, который его односельчане принимают за смерть, — так он несколько раз чуть не был похоронен заживо. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но вот незадача: Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Не будет спойлером то, что Степан отправляется вместе с ним — это показано в трейлере. Здесь и начинаются приключения двух таких разных, но очень близких по духу людей.
Иван Васильевич Попов — якутский художник, этнограф, фотограф и лекарь, который жил в начале XX века.
На мягком фоне якутского лета, щедрого на солнце и звуки природы, у которой свои, более важные дела, задаются простые, но очень важные вопросы. И на них не так-то просто ответить кратко. Что есть красота? Что есть дружба, счастье, добро?
Хочется отметить долгие кадры в фильме, которые позволяют полностью погрузиться в атмосферу картины. Слишком мы уже привыкли к тому, что планы меняются каждые дай бог десять секунд, а то и чаще. И от этого раздражения некуда спрятаться. В якутском фильме нет мельтешения, лишней суеты. Глаза и душа отдыхают. При этом в картине столько сильных моментов, что скучать некогда.
Иван и Степан собирают различные предметы якутского быта — домашнюю утварь, украшения — у местных жителей и знакомят нас с их историями. Ни один из героев не оставит вас равнодушным. За столь убедительную игру каждый из актеров этого фильма заслуживает самых высших наград (в «Аватаре 2» я бы отметила только нарисованного кита и одержимого местью полковника). А музыка и звуковое оформление! Закройте на мгновение глаза — и вот вы уже там, с героями, отдыхаете на привале у небольшой речушки в лесу.
Конечно, Степан понимает, что болезнь серьезно отличает его от других. Основная сюжетная линия строится именно вокруг него и проблем, которые возникают из-за его состояния. Не буду рассказывать подробности, но в финале картины мы оказываемся на обряде у якутского шамана, женщины. Казалось, что холодок того, что за всё в жизни приходится платить, а за чудо тем более, проник в зал физически. Многим стоит поучиться, как добраться до самых глубин души зрителя: не нужно ни страшных монстров, ни громких неожиданных звуков, ни меняющихся каждые три секунды кадров и надрывных диалогов, чтобы у зрителя побежали мурашки.
Сможет ли Степан, как он говорит, отказаться от красоты и при этом быть как все? Готов ли Иван отдать очень ценную вещь, чтобы помочь другу? На все вопросы вы найдете ответы в фильме. Возможно, на другие, свои — но точно найдете.
Несмотря на всю серьезность вопросов и глубину происходящего, фильм сдобрен щедрой порцией легкого и очень доброго юмора. Настоящий гимн жизни, красоты и любви к Родине и людям. Как лучик солнца в столь непростые времена, он поможет каждому найти свое утешение.
Если вам очень нужно тепло, свет и надежда, то вы точно обретете их в этом фильме.