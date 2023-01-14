«Самый прописанный персонаж — кит»: почему «Аватар 2» нужно смотреть в кино и чем он разочаровывает

Кинотеатры Новосибирска открыто начали показывать «Аватар 2». Эпическую ленту ждали многие и вот спустя 13 лет премьера состоялась. Сначала в городе фильм показывали полуподпольно, но с прошлой недели стали делать это открыто. Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела ленту в «Победе» и делится своими впечатлениями.
Санкции грозили оставить новосибирского зрителя без столь ожидаемой в мире премьеры. «Аватар 2» снимали 13 лет, параллельно работая и над следующими частями. После восьми переносов премьеры мир смог посмотреть ленту Джеймса Кэмерона в декабре прошлого года, в России ее стали показывать чуть позже.
В «Победе» вечером в пятницу был заполнен весь зал. Показ начался с предсеансового обслуживания. Кинотеатры идут на разные хитрости, чтобы показывать ленту, которая официально не должна демонстрироваться в России. Зрителями рассказали о создании «Аватара 2», показали несколько кадров со съемки и через пять минут пожелали приятного просмотра.
И вот мы уже на Пандоре. Яркие пейзажи, потрясающая графика и счастливая жизнь На'ви без людей, которых выпнули с планеты в прошлой части. Джейк Салли с Нейтири обзаводятся детьми. Родных у них трое — два сына и дочь. И еще одна дочь приемная, и вот — в первые десять минут фильма — первый шок. Аватар Грейс Огустин, которая была главой программы «Аватар» в прошлой части и умерла, оказалась беременной. Так родилась Кири, которую и взяла себе на воспитание семья Джейка.
Нам показывают картины мирной жизни. Как философски замечает Джейк, счастье — это побыть с женой наедине без детей. В этом месте зал понимающе хмыкает.
Ожидаемо, что такая идиллия длится долго не может. У людей супертехнологии и супераппетиты. Они возвращаются, ставки повысились. Теперь речь идет не только о добыче анобтаниума, из-за которого возник конфликт в прошлой части. Сейчас люди хотят другого, и по-хорошему На'ви стоило усиленно готовиться к вторжению... Здесь возникает первая сюжетная дыра. Народ все это время жил-поживал, да добра наживал, и теперь оружие в итоге приходится воровать у прибывших людей.
Одним из центральных персонажей становится опять полковник Майлз Куоритч. Да, тот самый, которого Нейтири убила стрелой в прошлой части. Только теперь у полковника тело аватара. Навсегда. Это один из самых понятных и прописанных персонажей во второй части. У меня были опасения, что его превратят в абсолютное зло, но радует, что персонаж получился не полностью черным и проблески светлого в нем, на удивление, раскроются в сюжете. Ключевую роль в этом сыграет его сын — Паук, которого люди оставили на Пандоре, так как малыша нельзя было увезти в криокапсуле.
Джейк Салли при этом как персонаж превратился совершенно непонятно во что. То ли отцовство на нем так сказалось, то ли возраст... В общем, великий Турук Макто не нашел ничего лучшего, как сбежать с семьей и спрятаться в другом племени, чтобы скрыться от гнева и мести вернувшегося полковника. Он выбрал именно такой вариант — спрятаться, видимо, наивно полагая, что полковник успокоится или еще что произойдет, и искать его главный враг не будет по всем концам Пандоры. А он будет, при этом достаточно жестоко обходясь с теми местами, где найти Джейка не сможет.
А Нейтири остается почти такой же, какой мы ее увидели в прошлой части. Смелой, сильной, готовой бороться за свою семью и дом... но Джейк в спорах рисует ей самые страшные для матери картины, и она уступает.
Большая часть фильма при этом занята сюжетными линиями детей. Если бы я хотела посмотреть фильм о подростках, то с удовольствием пересмотрела бы Уэнздей. Шалости, переживания, драки и конфликты детей, истории о том, как они попадают в различные передряги, меньше всего ожидаешь увидеть в эпической картине. Больше трети фильма из-за этого просто наслаждаешься красивыми подводными пейзажами, которые затягивают в сон уже после фильма.
И, наконец, появляется самый прописанный персонаж — гигантский кит Пандоры. Их называют тулкуны, они невероятно умны, даже умнее и духовно развитее людей. У них свой язык, песни, математика, философия. Ло’ак — младший сын Джейка — знакомится с китом Паяканом и обретает «духовного брата». Паякан — изгой, он совершил страшное преступление. Какое именно — нам покажут от первого лица кита. Именно он двигает сюжет вперед и играет значительную роль в финальной схватке. Только ради него стоит идти смотреть фильм именно в кино. Шикарен, могуч и вызывает большой внутренний отклик.
С тулкунами также связана одна очень важная сюжетная деталь фильма — они источник совсем невероятного ресурса, из-за которого никто никогда не оставит их в покое, и, скорее всего, в итоге всех перебьют. Интересно, как эта линия будет развиваться в следующих частях. С такой заявкой ей должно быть уделено большое внимание. Надеюсь, что это не станет очередной сюжетной дырой.
А пока во второй части нам очень подробно показали, как люди ради того самого ресурса безжалостно расправляются с самкой кита, у которой при этом еще и детеныш! Расправляются с существом намного выше стоящим и по интеллекту, и по духовным качествам. И все ради заветного, фактически волшебного ресурса.
Остались открытыми множество вопросов. Кто же отец Кири (дочери Грейс), и что у нее за особая связь с Эйвой? Почему Джейк решил поступить именно так в самом конце (не буду спойлерить)? Как и кем используется тот самый ресурс, который добывают у китов? И еще десятки вопросов.
Хочется отметить не только великолепную картинку, но и убедительную игру актеров. Джейк хоть и поступает в разрез с тем характером, который нам показали в прошлой части, но заставляет поверить ему. Просто нужно представить, что это новый герой.
После просмотра картины осталось двоякое впечатление. Видно, что потрачено огромное количество денег, картинка потрясающая. Только ради нее стоило идти в кинотеатр. Но, на мой взгляд, сюжет очень слабый. Сразу было очевидно, из-за чего будет конфликт, кто погибнет, к каким выводам придется прийти Джейку. Вторая часть «Аватара», по сути — своеобразный мостик между первой и остальными частями. Множество сюжетных линий только заявлено, небольшие штрихи нанесены.
Джеймс Кэмерон во второй части посеял семена и щедро полил их водой. И что вырастет из них, можно будет оценить в полной мере не раньше следующей части. Сообщается, что Джейк и Нейтири отправятся на другие планеты и мы, скорее всего, наконец-то увидим масштабный, динамичный сюжет. Надеюсь, что так и будет, ведь нас ждет еще три части «Аватара».