«Самый прописанный персонаж — кит»: почему «Аватар 2» нужно смотреть в кино и чем он разочаровывает

Ожидаемо, что такая идиллия длится долго не может. У людей супертехнологии и супераппетиты. Они возвращаются, ставки повысились. Теперь речь идет не только о добыче анобтаниума, из-за которого возник конфликт в прошлой части. Сейчас люди хотят другого, и по-хорошему На'ви стоило усиленно готовиться к вторжению... Здесь возникает первая сюжетная дыра. Народ все это время жил-поживал, да добра наживал, и теперь оружие в итоге приходится воровать у прибывших людей.

Одним из центральных персонажей становится опять полковник Майлз Куоритч. Да, тот самый, которого Нейтири убила стрелой в прошлой части. Только теперь у полковника тело аватара. Навсегда. Это один из самых понятных и прописанных персонажей во второй части. У меня были опасения, что его превратят в абсолютное зло, но радует, что персонаж получился не полностью черным и проблески светлого в нем, на удивление, раскроются в сюжете. Ключевую роль в этом сыграет его сын — Паук, которого люди оставили на Пандоре, так как малыша нельзя было увезти в криокапсуле.