«Некоторые работы были в космосе»: открылась экспозиция маленьких поделок, которые смотрят под микроскопом
Известный микроминиатюрист Владимир Анискин показал на выставке в Академгородке все свои новые работы
В арт-гостиной малого зала Дома ученых Академгородка открылась экспозиция микроминиатюр известного новосибирского мастера Владимира Анискина. Как сообщил корреспонденту НГС сам мастер, здесь представлены 53 работы — это самая большая выставка Анискина, которая когда-либо была в Новосибирске. В России у сибирского мастера больше работ находится только в одном из питерских музеев — около 70 микроминиатюр.
— Здесь представлены и новые мои работы. Например, «Космический музей» — работы на космическую тематику, которые побывали в космосе, — впервые демонстрирую. Космонавт Олег Артемьев уже три раза возил в космос некоторые мои работы. Из самых свежих работ — роза в угольном ушке золотой иглы, девушка с жемчужной сережкой из частной коллекции, портрет Гоголя на яблочной косточке, три монеты, замок «Ласточкино гнездо» в Крыму на яблочной косточке, стульчик из грифеля карандаша и другое, — рассказал Владимир Анискин.
Стоимость билета на экспозицию — 250 рублей. Выставка работает до 20 ноября, ежедневно с 11:00 до 20:00. Возрастных ограничений нет.
Одна из работ сибирского мастера — копия золотого червонца — попала в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России как самая маленькая копия монеты в мире. Диаметр червонца Анискина — 3,13 миллиметра. В 2019 году Владимир Анискин стал одним из героев «Народной премии НГС». Мини-фильм о микроминиатюристе можно посмотреть здесь.