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«Некоторые работы были в космосе»: открылась экспозиция маленьких поделок, которые смотрят под микроскопом

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин показал на выставке в Академгородке все свои новые работы

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Роза в ушке золотой иголки. Роза выполнена из 30 деталей, ее длина — около 3 мм

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В арт-гостиной малого зала Дома ученых Академгородка открылась экспозиция микроминиатюр известного новосибирского мастера Владимира Анискина. Как сообщил корреспонденту НГС сам мастер, здесь представлены 53 работы — это самая большая выставка Анискина, которая когда-либо была в Новосибирске. В России у сибирского мастера больше работ находится только в одном из питерских музеев — около 70 микроминиатюр.

Портрет Николая Васильевича Гоголя на срезе яблочной косточки

Портрет Николая Васильевича Гоголя на срезе яблочной косточки

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Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин

Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин

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— Здесь представлены и новые мои работы. Например, «Космический музей» — работы на космическую тематику, которые побывали в космосе, — впервые демонстрирую. Космонавт Олег Артемьев уже три раза возил в космос некоторые мои работы. Из самых свежих работ — роза в угольном ушке золотой иглы, девушка с жемчужной сережкой из частной коллекции, портрет Гоголя на яблочной косточке, три монеты, замок «Ласточкино гнездо» в Крыму на яблочной косточке, стульчик из грифеля карандаша и другое, — рассказал Владимир Анискин.

Копия 5 копеек 1777 года, выполненная из металла настоящей монеты. Диаметр копии — 5,2 миллиметра

Копия 5 копеек 1777 года, выполненная из металла настоящей монеты. Диаметр копии — 5,2 миллиметра

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Известный замок «Ласточкино гнездо» на срезе яблочной косточки

Известный замок «Ласточкино гнездо» на срезе яблочной косточки

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Стоимость билета на экспозицию — 250 рублей. Выставка работает до 20 ноября, ежедневно с 11:00 до 20:00. Возрастных ограничений нет.

Одна из работ сибирского мастера — копия золотого червонца — попала в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России как самая маленькая копия монеты в мире. Диаметр червонца Анискина — 3,13 миллиметра. В 2019 году Владимир Анискин стал одним из героев «Народной премии НГС». Мини-фильм о микроминиатюристе можно посмотреть здесь.

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