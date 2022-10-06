«Некоторые работы были в космосе»: открылась экспозиция маленьких поделок, которые смотрят под микроскопом

— Здесь представлены и новые мои работы. Например, «Космический музей» — работы на космическую тематику, которые побывали в космосе, — впервые демонстрирую. Космонавт Олег Артемьев уже три раза возил в космос некоторые мои работы. Из самых свежих работ — роза в угольном ушке золотой иглы, девушка с жемчужной сережкой из частной коллекции, портрет Гоголя на яблочной косточке, три монеты, замок «Ласточкино гнездо» в Крыму на яблочной косточке, стульчик из грифеля карандаша и другое, — рассказал Владимир Анискин.

