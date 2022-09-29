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VK будет искать внутри соцсети новых музыкантов и раскручивать их

Новая структура получила название VK Records

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В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» объявила о создании нового направления, которое будет заниматься собственными музыкальными лейблами, — VK Records. Структуру возглавит продюсер Виктор Абрамов. Новые имена менеджеры VK Records будут искать внутри социальной сети и подписывать уже действующих артистов, развивать их концерты и продвижение.

— Сегодня музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения и многие артисты оказались в замешательстве, не понимая, как дальше заниматься творчеством и развивать свою карьеру. Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет всё необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста, — объясняет Виктор Абрамов.

В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэперами. На лейбл VK Music Records уже подписаны несколько артистов, среди которых Тима Акимов и ESMI.

ВКонтактеМузыкаПродюсерVK
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