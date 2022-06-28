Безграничная народная любовь. Как Россия три дня прощалась с Юрием Шатуновым: 25 главных фото
Белые розы, слезы и обмороки в одной из самых грандиозных траурных церемоний XXI века
28 июня в Москве прошли похороны Юрия Шатунова (мы вели онлайн-репортаж с Троекуровского кладбища). Тело музыканта было кремировано, часть праха захоронили в столице, другую часть в Германию заберет семья артиста.
Напомним, что о смерти Шатунова стало известно 23 июня. Певцу, который умер от инфаркта, было 48 лет. Мы подробно разобрали с юристом, что может грозить врачам, которые не смогли спасти Юрия. MSK1.RU вспоминал самые яркие моменты биографии Юрия Шатунова. Мы рассказывали о жене и детях солиста «Ласкового мая», вспоминали 12 самых главных песен артиста и писали, в каких городах музыкант должен был сыграть концерты.
Прощание с легендой длилось три дня — с 26 по 28 июня. Показываем, что происходило в каждый из дней.
День первый: тысячи поклонников и роз
В воскресенье, 26 июня, на Троекуровское кладбище приехали тысячи людей, которые принесли охапки белых роз. Люди часами стояли на жаре в длинной очереди в траурный зал. Всего на церемонию прощания в первый день пришли 10 тысяч человек.
День второй: знаменитости и близкие
27 июня был закрытый день прощания — в траурный зал могли попасть только люди из близкого окружения певца (мы вели оттуда подробный онлайн-репортаж). Директор Юрия Шатунова рассказал MSK1.RU, как сохраняют тело солиста «Ласкового мая» для долгих траурных церемоний. В этот день стало известно, на каком именно участке кладбища похоронят певца. На прощание пришли фанаты и воспитанники оренбургского Дома детства, где жил Шатунов.
День третий: похороны
28 июня в Москве состоялись похороны Юрия Шатунова. Тело певца кремировали накануне на Троекуровском кладбище. Юрий Шатунов сам завещал себя кремировать. Он не объяснял свою волю, но хотел, чтобы ее исполнили. Часть праха захоронили на участке
СЮЖЕТ
Ранее корреспондент MSK1.RU побывал в детском доме, в котором вырос Юрий Шатунов. Его сотрудники вспомнили, каким был артист в детстве. Мы также поговорили с классным руководителем Шатунова о его детстве в интернате.
Какое наследство оставил после себя Юрий Шатунов? Мы рассказывали о квартирах артиста и его особняке за границей за 10 млн долларов и вспоминали о громком деле музыканта против бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Смотрите 10 фото Юрия Шатунова в расцвете жизни и карьеры — так выглядел крушитель женских сердец в 80-е.
Мы также рассказывали, какие вещи, связанные с певцом, теперь можно приобрести на «Авито» — от музыкальных дисков до школьной тетради певца.