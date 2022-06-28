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Умер Юрий Шатунов Фоторепортаж

Безграничная народная любовь. Как Россия три дня прощалась с Юрием Шатуновым: 25 главных фото

Белые розы, слезы и обмороки в одной из самых грандиозных траурных церемоний XXI века

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Грандиозная церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» длилась три дня

Грандиозная церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» длилась три дня

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28 июня в Москве прошли похороны Юрия Шатунова (мы вели онлайн-репортаж с Троекуровского кладбища). Тело музыканта было кремировано, часть праха захоронили в столице, другую часть в Германию заберет семья артиста.

Напомним, что о смерти Шатунова стало известно 23 июня. Певцу, который умер от инфаркта, было 48 лет. Мы подробно разобрали с юристом, что может грозить врачам, которые не смогли спасти Юрия. MSK1.RU вспоминал самые яркие моменты биографии Юрия Шатунова. Мы рассказывали о жене и детях солиста «Ласкового мая», вспоминали 12 самых главных песен артиста и писали, в каких городах музыкант должен был сыграть концерты.

Прощание с легендой длилось три дня — с 26 по 28 июня. Показываем, что происходило в каждый из дней.

День первый: тысячи поклонников и роз

В воскресенье, 26 июня, на Троекуровское кладбище приехали тысячи людей, которые принесли охапки белых роз. Люди часами стояли на жаре в длинной очереди в траурный зал. Всего на церемонию прощания в первый день пришли 10 тысяч человек.

Прощание с певцом началось в 10 часов утра

Прощание с певцом началось в 10 часов утра

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Гроб с телом Шатунова поставили на постамент из белых роз

Гроб с телом Шатунова поставили на постамент из белых роз

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Гроб был открыт

Гроб был открыт

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Люди часами стояли в очереди в траурный зал под палящим солнцем. Воскресную церемонию прощания продлили до 16:00

Люди часами стояли в очереди в траурный зал под палящим солнцем. Воскресную церемонию прощания продлили до 16:00

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Поклонники певца принесли с сбой диски, портреты и рисунки. Стоя в очереди, они распевали самые знаменитые песни «Ласкового мая»

Поклонники певца принесли с сбой диски, портреты и рисунки. Стоя в очереди, они распевали самые знаменитые песни «Ласкового мая»

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Люди не сдерживали эмоций

Люди не сдерживали эмоций

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В траурном зале стояли огромные портреты Юрия Шатунова в окружении букетов из белых роз

В траурном зале стояли огромные портреты Юрия Шатунова в окружении букетов из белых роз

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Очередь двигалась быстро. Поклонники подходили к гробу и отдавали последнюю дань уважения музыканту

Очередь двигалась быстро. Поклонники подходили к гробу и отдавали последнюю дань уважения музыканту

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Тело певца перед двухдневной церемонией прощания забальзамировали

Тело певца перед двухдневной церемонией прощания забальзамировали

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Поклонник творчества Шатунова прислал на кладбище целую «Газель», заполненную розами

Поклонник творчества Шатунова прислал на кладбище целую «Газель», заполненную розами

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Цветы из грузовика раздавали всем желающим

Цветы из грузовика раздавали всем желающим

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День второй: знаменитости и близкие


27 июня был закрытый день прощания — в траурный зал могли попасть только люди из близкого окружения певца (мы вели оттуда подробный онлайн-репортаж). Директор Юрия Шатунова рассказал MSK1.RU, как сохраняют тело солиста «Ласкового мая» для долгих траурных церемоний. В этот день стало известно, на каком именно участке кладбища похоронят певца. На прощание пришли фанаты и воспитанники оренбургского Дома детства, где жил Шатунов.

27 июня на Троекуровское кладбище могли попасть только люди из близкого окружения певца

27 июня на Троекуровское кладбище могли попасть только люди из близкого окружения певца

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На кладбище съехались знаменитости — например, Игорь Крутой (на фото выходит с букетом из машины)

На кладбище съехались знаменитости — например, Игорь Крутой (на фото выходит с букетом из машины)

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В этот день стало известно, что Шатунова похоронят по соседству со знаменитыми советскими футболистами. Виктор Понедельник — автор решающего гола в финале Евро-1960, который выиграла сборная СССР

В этот день стало известно, что Шатунова похоронят по соседству со знаменитыми советскими футболистами. Виктор Понедельник — автор решающего гола в финале Евро-1960, который выиграла сборная СССР

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Но ближе всех к певцу — могила легендарного игрока «Спартака» Федора Черенкова

Но ближе всех к певцу — могила легендарного игрока «Спартака» Федора Черенкова

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Гроб с телом Шатунова увозят с Троекуровского кладбища

Гроб с телом Шатунова увозят с Троекуровского кладбища

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День третий: похороны


28 июня в Москве состоялись похороны Юрия Шатунова. Тело певца кремировали накануне на Троекуровском кладбище. Юрий Шатунов сам завещал себя кремировать. Он не объяснял свою волю, но хотел, чтобы ее исполнили. Часть праха захоронили на участке № 24а кладбища, а другую семья увезет в Германию, где пройдет еще одна церемония. Мы показывали, как найти на кладбище могилу певца.

Первым делом у могилы сфотографировалась команда похоронщиков

Первым делом у могилы сфотографировалась команда похоронщиков

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К могиле певца вел коридор из венков из белых роз

К могиле певца вел коридор из венков из белых роз

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Друзья и близкие у могилы музыканта

Друзья и близкие у могилы музыканта

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Поклонники со всей России принесли на кладбище игрушки, розы, свечи, фотографии

Поклонники со всей России принесли на кладбище игрушки, розы, свечи, фотографии

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Поклонники скорбят и фотографируют могилу солиста «Ласкового мая». Некоторые пришли в футболках с изображением певца и его автографом

Поклонники скорбят и фотографируют могилу солиста «Ласкового мая». Некоторые пришли в футболках с изображением певца и его автографом

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Деревянный крест на могиле певца позже заменят памятником

Деревянный крест на могиле певца позже заменят памятником

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«Люди укpасят вами свой пpаздник лишь на несколько дней, и оставляют вас умиpать на белом, холодном окне»

«Люди укpасят вами свой пpаздник лишь на несколько дней, и оставляют вас умиpать на белом, холодном окне»

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СЮЖЕТ

Умер Юрий Шатунов Умер Юрий Шатунов

Ранее корреспондент MSK1.RU побывал в детском доме, в котором вырос Юрий Шатунов. Его сотрудники вспомнили, каким был артист в детстве. Мы также поговорили с классным руководителем Шатунова о его детстве в интернате.

Какое наследство оставил после себя Юрий Шатунов? Мы рассказывали о квартирах артиста и его особняке за границей за 10 млн долларов и вспоминали о громком деле музыканта против бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Смотрите 10 фото Юрия Шатунова в расцвете жизни и карьеры — так выглядел крушитель женских сердец в 80-е.

Мы также рассказывали, какие вещи, связанные с певцом, теперь можно приобрести на «Авито» — от музыкальных дисков до школьной тетради певца.

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