Безграничная народная любовь. Как Россия три дня прощалась с Юрием Шатуновым: 25 главных фото

Прощание с легендой длилось три дня — с 26 по 28 июня. Показываем, что происходило в каждый из дней.



День первый: тысячи поклонников и роз

В воскресенье, 26 июня, на Троекуровское кладбище приехали тысячи людей, которые принесли охапки белых роз. Люди часами стояли на жаре в длинной очереди в траурный зал. Всего на церемонию прощания в первый день пришли 10 тысяч человек.