«Уникальный винтаж и история нации». Фестиваль традиционных японских кимоно проходит в «Сибирь-Хоккайдо»
Гости выставки, жительницы Новосибирска, могут даже померить экспонаты. Событие приурочено ко Дню города
25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно. Он представляет собой выставку традиционных японских нарядов, онлайн- и живые лекции о кимоно.
В прошлом году на курсы изучения японского языка пришла дизайнер Тамара Крохолева. На занятиях выяснилось, что женщина уже несколько лет коллекционирует традиционные кимоно.
— Когда мы увидели ее коллекцию, мы поняли, что это — уникальное собрание. Каждый из экспонатов хорошо отражает свое время и разные стороны японской культуры и истории, — рассказала куратор выставки Дарья Бокова.
В «Сибирь-Хоккайдо» решили, что коллекция достойна отдельной выставки, а новосибирцы — очередного способа знакомства с японской культурой и ткачеством.
На открытии гости могут послушать онлайн-лекции известных специалистов в области традиционного японского костюма, посетить экскурсию от автора коллекции Тамары Крохолевой и даже примерить настоящие японские кимоно.
Столетиями кимоно становились для мастеров холстами, на которых они отображали культуру и быт своего времени, исторические и литературные сюжеты. Поэтому кимоно — это один из лучших проводников в мир жителей Страны восходящего солнца, к которому смогут прикоснуться посетители выставки. На примере представленных в коллекции кимоно можно будет узнать и о многих техниках окрашивания и вышивки (традиционных и не очень).
Выставка будет проходить до 15 июля. Также в рамках фестиваля кимоно
Фестиваль кимоно — одно из мероприятий ко Дню Новосибирска. В этом году городу исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события — в нашей афише, она в удобном формате картинок.