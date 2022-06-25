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«Уникальный винтаж и история нации». Фестиваль традиционных японских кимоно проходит в «Сибирь-Хоккайдо»

Гости выставки, жительницы Новосибирска, могут даже померить экспонаты. Событие приурочено ко Дню города

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На фестивале представлены традиционные японские наряды начала и середины прошлого века

На фестивале представлены традиционные японские наряды начала и середины прошлого века

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25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно. Он представляет собой выставку традиционных японских нарядов, онлайн- и живые лекции о кимоно.

В прошлом году на курсы изучения японского языка пришла дизайнер Тамара Крохолева. На занятиях выяснилось, что женщина уже несколько лет коллекционирует традиционные кимоно.

— Когда мы увидели ее коллекцию, мы поняли, что это — уникальное собрание. Каждый из экспонатов хорошо отражает свое время и разные стороны японской культуры и истории, — рассказала куратор выставки Дарья Бокова.

В «Сибирь-Хоккайдо» решили, что коллекция достойна отдельной выставки, а новосибирцы — очередного способа знакомства с японской культурой и ткачеством.

Это нижние части японского костюма «нагадзюбан», окрашенные в различных старинных техниках

Это нижние части японского костюма «нагадзюбан», окрашенные в различных старинных техниках

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На открытии гости могут послушать онлайн-лекции известных специалистов в области традиционного японского костюма, посетить экскурсию от автора коллекции Тамары Крохолевой и даже примерить настоящие японские кимоно.

Мужская накидка «хаори», на которой изображена известная старинная гравюра

Мужская накидка «хаори», на которой изображена известная старинная гравюра

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Столетиями кимоно становились для мастеров холстами, на которых они отображали культуру и быт своего времени, исторические и литературные сюжеты. Поэтому кимоно — это один из лучших проводников в мир жителей Страны восходящего солнца, к которому смогут прикоснуться посетители выставки. На примере представленных в коллекции кимоно можно будет узнать и о многих техниках окрашивания и вышивки (традиционных и не очень).

«Урамасари» — японская эстетика превосходства, подкладка над лицевой частью костюма

«Урамасари» — японская эстетика превосходства, подкладка над лицевой частью костюма

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Выставка будет проходить до 15 июля. Также в рамках фестиваля кимоно 2 июля желающие смогут посетить мастер-класс «Японский батик: окрашивание шелка в технике сибори».

Фестиваль кимоно — одно из мероприятий ко Дню Новосибирска. В этом году городу исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события — в нашей афише, она в удобном формате картинок.

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