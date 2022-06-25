«Уникальный винтаж и история нации». Фестиваль традиционных японских кимоно проходит в «Сибирь-Хоккайдо»

25 июня в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» прошло торжественное открытие фестиваля кимоно. Он представляет собой выставку традиционных японских нарядов, онлайн- и живые лекции о кимоно.

В прошлом году на курсы изучения японского языка пришла дизайнер Тамара Крохолева. На занятиях выяснилось, что женщина уже несколько лет коллекционирует традиционные кимоно.

