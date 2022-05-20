Первый переводчик «Властелина колец» на русский: «Подумал, что, если переведу это, могу попасть в историю — а я этого не хотел»

И тем не менее я это сделал, и мне понравилось это занятие. Я ему отдал перевод — и он принес мне другую книжку. Я не знал этого тогда — только потом узнал — он участвовал в производстве самиздата. Он перепечатывал перевод на машинке, отправлял в Ленинград — там был центр такой, где собиралось всё это. Там размножали, рассылали по другим городам, а ему за это присылали экземпляры других таких самиздатовских переводов. Вот так вот всё это крутилось.



Конечно, когда я это делал, я абсолютно не думал о том, что это может быть напечатано. Это вообще было немыслимо, вообще невозможно! Переводчики были членами Союза писателей, они получали гонорары (очень хорошие) за свои переводы, и это была такая тесная группа, клика, которая никого к себе не подпускала и страшно конкурировала за заказы: переводов-то было немного. Попасть туда просто так было совершенно невозможно. Тем более, что это всё в Москве было.



— То есть вы первое время не знали, что вас издают в самиздате?



— Нет, не знал. Я узнал об этом с большим опозданием.

