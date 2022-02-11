Актриса из фильмов «Стиляги» и «Оптимист» умерла на 41-м году жизни

Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. О смерти сообщила ее подруга, журналистка Катерина Гордеева.
— 10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала Гордеева у себя на странице в Facebook.
Евгения Брик сыграла в таких фильмах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914», «Время для двоих». У нее осталась дочь и супруг — кинорежиссер Валерий Тодоровский.