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Актриса из фильмов «Стиляги» и «Оптимист» умерла на 41-м году жизни

Друзья рассказали, что в последнее время Евгения Брик серьезно болела

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У Евгении остались супруг и дочь

У Евгении остались супруг и дочь

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Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. О смерти сообщила ее подруга, журналистка Катерина Гордеева.

— 10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала Гордеева у себя на странице в Facebook.

Евгения Брик сыграла в таких фильмах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914», «Время для двоих». У нее осталась дочь и супруг — кинорежиссер Валерий Тодоровский.

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актрисаЕвгения Брик
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