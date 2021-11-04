«Убей мою подругу!»: как солистки главных российских поп-групп выживали друг друга

Татьяна недолго продержалась в успешном коллективе и предпочла постоянных разборкам увольнение. После этого блондинка начала сольную карьеру, но в последнее время о Татьяне мало что слышно.

— Я уже не выносила стычек с Альбиной. Сказала всё продюсеру, он предложил: «Давай подумаем, что можно сделать, и ты пойдешь другой дорогой». Мы договорились, что пройдет время, я буду заниматься сольной карьерой. Первые месяцы после моего ухода Константин Меладзе и вся продюсерская команда меня поддерживали, — делилась Котова.

Несколько месяцев в группе Константина Меладзе продержалась брюнетка Ольга Романовская. По словам Оли, она столкнулась с травлей и насмешками со стороны Джанабаевой и Веры Брежневой.

— Вера то и дело придиралась к мелочам, и даже Альба делала замечания, как мне казалось, ни за что. Спустя годы я, кажется, поняла главную причину наших ссор. Как ни крути, а сцена — это соперничество, подруг там нет. Каблуки мы, конечно, друг другу не подпиливали и колготки не рвали. Но каждая хотела быть лучшей — и в глазах Кости, и в глазах зрителей. Увидела, как Вера с Альбиной словно по команде что-то стали строчить в телефонах. Писали эсэмэски Косте. Поняла, что сейчас мне придет сообщение от него — с разносом. И оно пришло. Не буду цитировать, хотя до сих пор помню его дословно. Очень обидное. Кажется, тогда я впервые и подала голос — человека, который не даст себя в обиду, — сетовала как-то артистка.