«Убей мою подругу!»: как солистки главных российских поп-групп выживали друг друга

Как показывает практика, в женских музыкальных коллективах, даже находящихся на пике славы, не всегда всё бывает гладко. Среди солисток нередки соперничество и даже откровенная травля. Эти непростые истории рассказывают наши друзья из «СтарХита».
Страсти в «ВИА Гре»
Недавно экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова, выступавшая в музыкальном коллективе в нулевых, заявила, что ее часто прессовала Альбина Джанабаева. В то время Альбина тайно встречалась с братом продюсера группы, певцом Валерием Меладзе, и ревновала его по малейшему поводу.
Татьяна недолго продержалась в успешном коллективе и предпочла постоянных разборкам увольнение. После этого блондинка начала сольную карьеру, но в последнее время о Татьяне мало что слышно.
— Я уже не выносила стычек с Альбиной. Сказала всё продюсеру, он предложил: «Давай подумаем, что можно сделать, и ты пойдешь другой дорогой». Мы договорились, что пройдет время, я буду заниматься сольной карьерой. Первые месяцы после моего ухода Константин Меладзе и вся продюсерская команда меня поддерживали, — делилась Котова.
Несколько месяцев в группе Константина Меладзе продержалась брюнетка Ольга Романовская. По словам Оли, она столкнулась с травлей и насмешками со стороны Джанабаевой и Веры Брежневой.
— Вера то и дело придиралась к мелочам, и даже Альба делала замечания, как мне казалось, ни за что. Спустя годы я, кажется, поняла главную причину наших ссор. Как ни крути, а сцена — это соперничество, подруг там нет. Каблуки мы, конечно, друг другу не подпиливали и колготки не рвали. Но каждая хотела быть лучшей — и в глазах Кости, и в глазах зрителей. Увидела, как Вера с Альбиной словно по команде что-то стали строчить в телефонах. Писали эсэмэски Косте. Поняла, что сейчас мне придет сообщение от него — с разносом. И оно пришло. Не буду цитировать, хотя до сих пор помню его дословно. Очень обидное. Кажется, тогда я впервые и подала голос — человека, который не даст себя в обиду, — сетовала как-то артистка.
Со временем Романовская научилась отвечать певицам, но долго терпеть подобные конфликты, по ее словам, было просто невозможно.
— Энергичная и вспыльчивая Брежнева постоянно была мной недовольна. Мне бы промолчать, но я не всегда могла себя сдержать. Не смотрела уже на Веру как на богиню снизу вверх. Замечала, что вообще-то мы с ней похожи. Обе Водолеи по гороскопу, карьеристки. Я тоже эмоциональная и веселая. Просто первое время была как натянутая струна, а после восьми месяцев в группе освоилась. Но Вера не считала меня ровней. Ссоры вспыхивали всё чаще, мы посылали друг друга куда подальше, — отмечала брюнетка, которая после «ВИА Гры» тоже пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе, но куда-то пропала.
О Джанабаевой негативно также отзывалась бывшая супруга Валерия Меладзе — Ирина Малухина. Женщина уверена, что певица шла на всё ради своей цели.
— Ну есть она и есть в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет, — рассказывала Малухина, считающая, что в свое время Джанабаева увела у нее супруга.
А недавно Ирина вспомнила, как в начале нулевых одна из солисток «ВИА Гры» буквально клеилась к женатому Косте Меладзе. Публика почему-то решила, что речь идет об... Анне Седоковой.
— Шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе. — Прим. «СтарХита»), и эту девицу пришлось поставить на место, — откровенничала экс-супруга певца.
Ответ Седоковой не заставил себя долго ждать. Артистка опровергла все обвинения в свой адрес.
— Я бы попросила Ирину всё же назвать имя девушки, так как, надеюсь, нехотя, она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная «бывшая участница и многодетная мать» прекрасной группы «ВИА Гра». Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории, — негодовала
Обратная сторона «Блестящих»
Ксения Новикова пришла в «Блестящие» на пике популярности группы и сумела стать солисткой золотого состава музыкального коллектива. Правда, поначалу ей приходилось очень тяжело среди девушек.
— Открытой дедовщины не было. Поначалу, конечно, Ольга Орлова разворачивалась и уходила, когда про новенькую спрашивали. У нас с девочками хорошие были отношения. Но что касается внешнего вида, действительно были разногласия, — вспоминала она.
Влиться в группу Ксении помогла Жанна Фриске. Певица, которая ушла шесть лет назад из-за рака мозга, помогла Новиковой найти свой стиль.
Сегодня Ксения Новикова с теплотой вспоминает о «Блестящих», которым посвятила многие годы. Кроме того, артистка очень жалеет отца Жанны, который, по ее словам, в один день потерял горячо любимую дочь и внука Платона (экс-избранник Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, не дает Владимиру Фриске видеться с ребенком. — Прим. «СтарХита»).
— Дядя Володя эмоционально ведет себя на телешоу. Это не потому, что у него с головой не в порядке. Практически в один день у Владимира Борисовича не стало дочери и внука. Он хочет сказать всё и сразу, но получается так, что на его фоне выгоднее выглядит тот, кто ведет себя спокойнее и чинно выдает текст. Дядя Володя живет эмоциями, ему больно! — рассказывала недавно Новикова.
Что творилось в «Тутси»
В свое время квартет «Тутси» был образован из участниц «Фабрики звезд — 3», куда вошли Ирина Ортман, Настя Крайнова, Леся Ярославская и Маша Вебер. Поработав шесть лет, Крайнова предпочла покинуть музыкальный коллектив и, как говорится, уйти в сольное плавание. Сегодня блондинка уверена: в герлз-бэндах не существует идиллии, зато всегда есть конкуренция и травля.
— Мне не раз предлагали вернуться в коллектив. Отказала, потому что первая песня, которую они выбрали, — колхоз. Какие-то махровые
Крайнова не понаслышке знает, что такое предвзятое отношение и со стороны продюсера. Так, будучи участницей «Фабрики звезд — 3», она часто сталкивалась с негативным отношением наставника реалити Александра Шульгина. Порой дело доходило до жутких истерик.
— Шульгин — изверг! Просто почитайте автобиографию Валерии (бывшей супруги продюсера. — Прим. «СтарХита»). Как-то он так довел меня до истерики, что я реально захлебывалась. Мы записывали песню «Московская тоска». Шульгин не мог мне объяснить, какую строчку спеть громче, а какую — тише. Кажется, он получал кайф от того, что издевался... И почему я должна его бояться? Он Бог?!