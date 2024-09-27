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Криминал Патроны, порох, шесть стволов: ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области

Патроны, порох, шесть стволов: ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области

Сибирякам грозит уголовное наказание

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20 комментариев

У четырёх сибиряков было оборудование для изготовления оружия и боеприпасов

В Новосибирской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли незаконный оборот оружия в Северном районе. Об этом сообщили 27 сентября.

Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. Во время оперативных мероприятий в населенных пунктах Коб-Кордон, Новотроицк и Биаза силовики обнаружили и изъяли шесть штук нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов разных калибров и свыше 0,5 килограмма пороха. Также у сибиряков нашли оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

Следствие регионального МВД решает вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ) в отношении двух сельчан. Четверых сибиряков накажут за административное правонарушение по ч. 6 ст. 20.8 КоАП России (нарушение правил приобретения и передачи оружия).

Ранее в Новосибирске вынесли приговор сибиряку, который незаконно изготавливал оружие. Мужчина полностью признал вину.

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Комментарии
20
Татьяна 53
49 минут
В Северном районе никак нельзя без оружия.
Аарон Вассертрум
1 час
Два дедовских кагамультука и мишок охотничьих патгонов изъят....фсё можно спать спакойно, теоисты остались безоужными!
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