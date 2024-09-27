Патроны, порох, шесть стволов: ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области

Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. Во время оперативных мероприятий в населенных пунктах Коб-Кордон, Новотроицк и Биаза силовики обнаружили и изъяли шесть штук нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов разных калибров и свыше 0,5 килограмма пороха. Также у сибиряков нашли оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.