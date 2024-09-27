Патроны, порох, шесть стволов: ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли незаконный оборот оружия в Северном районе. Об этом сообщили 27 сентября.
Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. Во время оперативных мероприятий в населенных пунктах Коб-Кордон, Новотроицк и Биаза силовики обнаружили и изъяли шесть штук нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов разных калибров и свыше 0,5 килограмма пороха. Также у сибиряков нашли оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.
Следствие регионального МВД решает вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ) в отношении двух сельчан. Четверых сибиряков накажут за административное правонарушение по ч. 6 ст. 20.8 КоАП России (нарушение правил приобретения и передачи оружия).
Ранее в Новосибирске вынесли приговор сибиряку, который незаконно изготавливал оружие. Мужчина полностью признал вину.