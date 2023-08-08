«Приучал собаку к выстрелам»: сибиряку вынесли приговор за изготовление оружия

Кировский районный суд Новосибирска осудил 55-летнего мужчину за незаконное хранение пуль, патронов, частей огнестрельного оружия, а также за то, что сибиряк сам незаконно изготавливал оружие.
Суд установил, что мужчина примерно два года незаконно покупал, хранил и перевозил части огнестрельного оружия. Подсудимый незаконно изготовил предметы для стрельбы винтовочными патронами и пистолеты, которые относятся к короткоствольному оружию.
— В судебном заседании он полностью признал вину в совершенных преступлениях и указал, что является охотником, и у него всегда имелась тяга к созданию оружия, которое он использовал с целью приучения к выстрелам собаку охотничьей породы, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Кировский районный суд признал мужчину виновным по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку оружия, основных частей огнестрельного оружия (п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ) и за незаконное изготовление оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ).
Мужчину осудили на 6,5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему назначили штраф в 200 000 рублей. Подсудимому также запретили заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением и ношением оружия на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее НГС рассказывал о том, как житель Новосибирска переделал дом под оружейную мастерскую. У мужчины обнаружили более 100 патронов.