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СрочноСибиряка приговорили за изготовление оружия
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«Приучал собаку к выстрелам»: сибиряку вынесли приговор за изготовление оружия

В суде житель Новосибирска полностью признал свою вину

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О приговоре сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

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Кировский районный суд Новосибирска осудил 55-летнего мужчину за незаконное хранение пуль, патронов, частей огнестрельного оружия, а также за то, что сибиряк сам незаконно изготавливал оружие.

Суд установил, что мужчина примерно два года незаконно покупал, хранил и перевозил части огнестрельного оружия. Подсудимый незаконно изготовил предметы для стрельбы винтовочными патронами и пистолеты, которые относятся к короткоствольному оружию.

— В судебном заседании он полностью признал вину в совершенных преступлениях и указал, что является охотником, и у него всегда имелась тяга к созданию оружия, которое он использовал с целью приучения к выстрелам собаку охотничьей породы, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Кировский районный суд признал мужчину виновным по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку оружия, основных частей огнестрельного оружия (п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ) и за незаконное изготовление оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Мужчину осудили на 6,5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему назначили штраф в 200 000 рублей. Подсудимому также запретили заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением и ношением оружия на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее НГС рассказывал о том, как житель Новосибирска переделал дом под оружейную мастерскую. У мужчины обнаружили более 100 патронов.

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