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Новосибирец переделал дом под оружейную мастерскую — оперативное видео с незаконным арсеналом

У мужчины обнаружили более 100 патронов

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Мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Новосибирске силовики задержали ранее судимого 50-летнего жителя Железнодорожного района, который 3 года незаконно изготавливал и хранил арсенал боеприпасов. Для этого сибиряк оборудовал у себя дома мастерскую. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— В ходе обследования полицейские обнаружили в специально оборудованном схроне с двойной стенкой: сигнальный пистолет, с конструктивными изменениями, переделанный под боевой, приспособления для изготовления оружия и снаряжения боеприпасов, а также патроны в количестве более 100 штук кустарного производства, — пояснили в ведомстве.

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Видео: МВД по НСО

Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу. Позже выяснилось, что пистолет пригоден для стрельбы. На мужчину возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Сибиряк находится под подпиской о невыезде.

Ранее сибиряк пытался незаконно перевезти арсенал патронов. Его задержали на вокзале в Барабинске.

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