Новосибирец переделал дом под оружейную мастерскую — оперативное видео с незаконным арсеналом

В Новосибирске силовики задержали ранее судимого
— В ходе обследования полицейские обнаружили в специально оборудованном схроне с двойной стенкой: сигнальный пистолет, с конструктивными изменениями, переделанный под боевой, приспособления для изготовления оружия и снаряжения боеприпасов, а также патроны в количестве более 100 штук кустарного производства, — пояснили в ведомстве.
Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу. Позже выяснилось, что пистолет пригоден для стрельбы. На мужчину возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Сибиряк находится под подпиской о невыезде.
Ранее сибиряк пытался незаконно перевезти арсенал патронов. Его задержали на вокзале в Барабинске.