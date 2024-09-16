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Что известно о школьнике, напавшем на школу в Челябинске

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Криминал Нападение на школу в Челябинске Травили сверстники: что известно о школьнике, напавшем на школу в Челябинске

Травили сверстники: что известно о школьнике, напавшем на школу в Челябинске

13-летний подросток пришел в свой класс с ножом, молотком и пистолетом и ранил четверых

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6 комментариев

16 сентября вооруженный пневматическим пистолетом, молотком и ножом 13-летний ученик напал на одноклассников и учительницу в школе Челябинска, а затем попытался покончить с собой, но был остановлен другим педагогом и задержан росгвардейцами. Он доставлен в психоневрологическую больницу, его родители — на допрос в СК.

Пострадавших — двух девочек, мальчика 13 лет и преподавателя химии и биологии — экстренно госпитализировали, двоих прооперировали. Следственный комитет расследует два уголовных дела. Мы рассказываем обо всем в онлайн-репортаже.

Что еще известно о случившемся — смотрите в нашем видео.

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Комментарии
9
274444392
16 сентября 2024, 20:40
После каждых случаев, всё обещают усилить охрану как на режимном объекте? А итог бла,-бла-бла.
Гость
16 сентября 2024, 20:41
Как обычно, издевались. И как обычно получили не те, кто издевался.
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