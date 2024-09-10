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Криминал Захват заложников на Жуковского Избил и подставил к голове оружие: новосибирец, который взял семью в заложники, запугал возлюбленную

Избил и подставил к голове оружие: новосибирец, который взял семью в заложники, запугал возлюбленную

Инцидент произошел на улице Жуковского

1 363
25 комментариев

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения

Мужчина, который взял в заложники сожительницу с детьми, избил ее, а также пугал ее оружием. Об этом НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, в ночь на 10 сентября сибиряк, находясь в нетрезвом состоянии, избил возлюбленную, затем приставил к ее голове огнестрельное оружие, а позже выстрелил поверх головы.

Инцидент произошел в квартире на Жуковского. 37-летний Александр Д. взял в заложники сожительницу и ее троих детей. По данным областной прокуратуры, мужчина требовал у «представителей власти передать ему 3 миллиона рублей».

Силовики ворвались в квартиру и обезвредили мужчину. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В разговоре с журналистами сибиряк рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он стрелял из окна холостыми патронами и никого не брал в заложники.

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Комментарии
26
ната
10 сентября 2024, 19:29
о эта чёлочка!
МАРГО
10 сентября 2024, 19:24
Какую ещё возлюбленную??? Любимых женщин не избивают и не запугивают. 🤡🤡🤡
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