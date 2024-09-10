Избил и подставил к голове оружие: новосибирец, который взял семью в заложники, запугал возлюбленную

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения Источник: Анна Скок, соцсети Александра Д.











Мужчина, который взял в заложники сожительницу с детьми, избил ее, а также пугал ее оружием. Об этом НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, в ночь на 10 сентября сибиряк, находясь в нетрезвом состоянии, избил возлюбленную, затем приставил к ее голове огнестрельное оружие, а позже выстрелил поверх головы.

Инцидент произошел в квартире на Жуковского. 37-летний Александр Д. взял в заложники сожительницу и ее троих детей. По данным областной прокуратуры, мужчина требовал у «представителей власти передать ему 3 миллиона рублей».

Силовики ворвались в квартиру и обезвредили мужчину. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.