Сенатора задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Его подозревают в заказном убийстве

На заседании Совета Федерации сегодня выступил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он попросил снять с сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева неприкосновенность из-за его причастности к заказному убийству. Коллеги соглались сделать это и в итоге заседание закончилось для Савельева задержанием.
— В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства, — сообщили в РИА Новости в правоохранительных органах.
Подробности выясняются.