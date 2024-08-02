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Криминал Сенатора задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Его подозревают в заказном убийстве

Сенатора задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Его подозревают в заказном убийстве

Генпрокуратура попросила снять с Дмитрия Савельева неприкосновенность

1 334
8 комментариев
Сенатор замешан в убийстве

На заседании Совета Федерации сегодня выступил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он попросил снять с сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева неприкосновенность из-за его причастности к заказному убийству. Коллеги соглались сделать это и в итоге заседание закончилось для Савельева задержанием.

— В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства, — сообщили в РИА Новости в правоохранительных органах.

Подробности выясняются.

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Сенатор Димитрий Савельев Заказное убийство Совет Федерации
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Комментарии
10
Горoжaнка
2 августа 2024, 18:49
Хоть бы писали, что это не новосибирский Дмитрий Савельев, а тульский 🙈
С левого берега
2 августа 2024, 18:50
Из какой он партии?
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