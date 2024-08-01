«Жизнь матери — по цене памятника на могилу». Участник СВО забил насмерть поленом пенсионерку

Владимир Щербаков напал на пенсионерку ночью Источник: читатель E1.RU











В поселке Белоярском под Екатеринбургом бывший участник спецоперации забил до смерти 82-летнюю бабушку. Когда пенсионерку убивали, в соседней комнате был ее муж, он всё слышал, но из-за деменции не смог прийти на помощь. Родные погибшей считают, что бойцу вынесли слишком мягкий приговор. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно об этом деле.



«Узнал маму только по табличке с именем»

Мария Антоновна Неживых вместе с супругом жила в Белоярском. Их единственный сын рассказал, что родители были вместе с юности.



— Отец был военным, жили в Забайкалье, он дослужился до подполковника. Мама была заведующей треста кафе там же, в Чите. После того как отец вышел в отставку, они уехали в Пермь, там мама работала бухгалтером, отец уже был на пенсии. Я жил в Заречном, и родители решили перебраться поближе ко мне, купили участок в Белоярском, — рассказал E1.RU Игорь Неживых.



Мария Антоновна в советское время Источник: из архива семьи Неживых











Вместе с пенсионерами в доме жили две собаки (Алиса и Антошка) и четыре кошки. Сын погибшей вспоминает, что 2 июля 2023 года, в день, когда на пенсионерку напали, она была бодрой и поздравляла внука с днем рождения по телефону.



— Моя мама была еще достаточно крепким человеком, несмотря на возраст. Следила за собой, делала маски для лица и, я уверен, могла бы еще прожить долго, — поделился Игорь.



У мужа Марии Антоновны развилась деменция. Каждый будний день пенсионеров навещала соцработница, помогавшая им по дому. Утром 3 июля она пришла проведать супругов и увидела распахнутую дверь.



Женщина вошла в дом и нашла на полу избитую Марию Антоновну. Она была в бессознательном состоянии, издавала тихие звуки, а рядом лежало окровавленное полено. Шкафы были распахнуты настежь, вещи разбросаны. Соцработница проверила, всё ли хорошо с мужем пострадавшей. Он был цел, и тогда она вызвала скорую и полицию.



Марию Антоновну госпитализировали. Женщина получила множество переломов костей свода и основания черепа, переломы обеих скуловых костей и нижней стенки обеих глазниц, ушибы и гематомы лица и шеи, закрытую черепно-мозговую травму.



— Когда я приехал в больницу, то узнал маму только по табличке с ее именем над кроватью. Без слез на нее нельзя было смотреть. С двух сторон у нее были вдавленные переломы черепа, была сломана челюсть. Верхняя часть плеч походила на сплошной синяк. Она не могла есть, ее кормили через трубку, — вспоминает Игорь Неживых.



Пенсионерка проходила лечение в нескольких больницах. Она сумела выкарабкаться из комы и даже ненадолго приходила в себя, но уже не могла двигаться и здраво мыслить. Спустя два месяца после нападения, 23 сентября 2023-го, Мария Антоновна умерла. А еще через месяц задержали подозреваемого.

Марии Неживых было 82 года Источник: из архива семьи Неживых











Как произошло убийство

Силовики выяснили, что накануне случившегося во двор к семье Неживых приходил парень по имени Артур, который часто за небольшую плату помогал с тяжелой работой в огороде. Артур был пьян, когда пришел к пенсионерам колоть дрова, и Мария Антоновна отправила его домой. По дороге он встретил 42-летнего Владимира Щербакова, который попал в поселок случайно, никого не знал и согласился выпить с парнем. Щербаков хотел добраться в Тюменскую область автостопом, но задержался в Белоярском и переночевал в заброшенном доме.



Артур рассказал новому знакомому, что за деньги помогает пожилой паре. Выпившие мужчины пошли к пенсионерам, чтобы предложить свою помощь по хозяйству за отдельную плату. Мария Антоновна пустила их во двор и, судя по остаткам еды на столе, поздним вечером накормила их, однако прийти работать предложила завтра. После этого собутыльники ушли, но ночью Щербаков решил вернуться. Он выжидал, пока пенсионеры уснут, чтобы ограбить их.

Владимир надел перчатки и пробрался на веранду. Тогда из дома вышла Мария Антоновна. Она закричала: «Алиса!» — это кличка собаки. Но Щербаков решил, что у пенсионерки есть умная колонка, и она вызовет полицию. Тогда он схватил полено и нанес несколько ударов по лицу. Мария Антоновна упала, а преступник стал рыться в доме и вынес 180 тысяч рублей наличными и два телефона. По словам сына, пропали и все золотые вещи. Найти их так и не удалось.



После разбойного нападения Щербаков сбежал в Тюмень, по дороге купив новую одежду. Несколько месяцев он скрывался, пока в октябре 2023 года его не задержали сотрудники полиции.



Проблемы с законом у Щербакова начались еще в 2007 году Источник: читатель E1.RU











Что известно об убийце?

В материалах дела указано, что Владимир Щербаков родился 7 марта 1982 года в селе Харат Иркутской области, а жил в городе Свободном Амурской области. Он безработный и неженатый. В ноябре 2022 года получил справку об освобождении из исправительной колонии ИК-12 в Ростовской области.



Полный тезка Щербакова с той же датой рождения и пропиской несколько раз был объявлен в федеральный розыск, а на сайте Амурского областного суда опубликован приговор в отношении Владимира Анатольевича Щербакова, осужденного за 12 краж. В декабре 2021 года суд отправил его в колонию строгого режима на шесть с половиной лет. При этом с 2007 года он трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Предположительно, речь идет об одном и том же человеке.



Такой статус стоит в соцсетях Владимира Источник: Ok.ru











В показаниях следователям преступник рассказал, что шел пешком из Ростовской области домой в Амурскую область и таким образом оказался в поселке Белоярском. Вероятнее всего, Щербаков был завербован и отправился в зону спецоперации в качестве бойца ЧВК «Вагнер», а после этого освободился (и от службы, и от судимости) в ноябре 2022 года.



В приговоре Белоярского районного суда указано, что обвиняемый полностью признал вину по предъявленному обвинению, но в своих показаниях утверждал, что изначально хотел только украсть что-нибудь у пенсионеров, а убивать никого не планировал.



В качестве смягчающих обстоятельств в приговоре указано то, что Щербаков не судим, не привлекался к административной ответственности, помогает родственникам, имеет двух детей на иждивении и участвовал в проведении специальной военной операции.



Суд учитывал как смягчающее обстоятельство, что Щербаков участвовал в СВО Источник: приговор Белоярского районного суда











Слишком мягкий приговор

19 июня 2024 года Щербакова признали виновным по двум статьям — разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). За избиение бабушки поленом Белоярский районный суд назначил осужденному семь лет лишения свободы, а за разбой на год больше — восемь лет. Путем частичного сложения наказаний преступник в итоге получил девять лет колонии строгого режима. Сын погибшей считает, что это слишком мягкий приговор, а потому подал апелляцию на приговор.

За грабеж преступнику дали 8 лет, за убийство — 7. Получается, жизнь моей матери стоит меньше 180 тысяч, то есть по цене памятника на могилу. Игорь Неживых, сын погибшей

Игорь добавил, что мама получила множественные переломы черепа, а осужденный хотел убить его мать, и смерть ее не была случайной.



— Учитывая характер и большое количество причиненных маме повреждений, их тяжесть и прижизненный характер, возраст, орудие преступления (деревянное полено), я считаю, что умысел осужденного был направлен на убийство. Исходя из количества и локализации телесных повреждений погибшей, я предполагаю, что осужденный нанес не менее четырех ударов по ее голове. Учитывая, что погибшая была пожилой женщиной, одного удара ей было бы достаточно для падения, таким образом, остальные удары могли наноситься уже тогда, когда она лежала, — уточнил сын Марии Антоновны.

Мария Антоновна с семьей Источник: архив семьи Неживых











Помощь по делу семье оказывает Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Адвокат Мари Давтян отметила, что в таких делах количество ударов имеет значение для установления умысла преступника и квалификации его действий.



— Суд неверно применил нормы материального права. Действия осужденного ошибочно квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а должны быть квалифицированы как убийство. Нарушение не может быть исправлено на стадии апелляционного обжалования, в связи с чем данное уголовное дело должно быть возвращено прокурору, а приговор — отменен, — объяснила адвокат.



Защитница отмечает, что ошибка квалификации также привела к тому, что наказание не соответствует тяжести преступления.



— Это наказание несправедливо вследствие чрезмерной мягкости. Суд не учел всю степень общественной опасности деяния осужденного, при этом назначил наказание за лишение жизни человека меньшее, чем за разбой, — добавила Мари Давтян.



Сын погибшей уже направил апелляционную жалобу. Мы будем следить за развитием событий.

