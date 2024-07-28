Любимый сын, азартный игрок и «химик». Как 25-летний репетитор по математике тайно травил своих родных и друзей

Рассказываем всё, что известн о серии отравлении в подмосковной Балашихе Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Житель Подмосковья полгода подсыпал яд в еду своих родителей. В какой-то момент те обратились в больницу. Следователи изучили продукты и нашли в пище отраву. После установки камер наблюдения в квартире они выяснили, что преступление совершил их собственный сын — 25-летний Артем Миссюра.



Всё, что известно о молодом парне, который хотел избавиться от своих близких, смотрите в коротком видео MSK1.RU чуть выше.

Следователи выяснили, что Артем Миссюра несколько месяцев готовился к преступлению. Он купил целую канистру опасных химических веществ, а затем с января по июнь этого года подмешивал яд в еду своим родным.

Во время допроса парень признался, что всё должно было выглядеть как случайная естественная смерть. По предварительным данным, на преступление он решился ради квартиры. Серийный отравитель также рассказал следователям, что подсыпал яд в морс и угостил им своего друга, который вскоре после этого умер.

Помимо этого, сейчас Артем Миссюра проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей, четверо из которых остались в живых. Теперь молодому «химику» может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.