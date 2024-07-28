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Криминал Любимый сын, азартный игрок и «химик». Как 25-летний репетитор по математике тайно травил своих родных и друзей

Любимый сын, азартный игрок и «химик». Как 25-летний репетитор по математике тайно травил своих родных и друзей

Артем Миссюра подсыпал яд в еду самым близким людям

3 324
26 комментариев
Рассказываем всё, что известн о серии отравлении в подмосковной Балашихе

Житель Подмосковья полгода подсыпал яд в еду своих родителей. В какой-то момент те обратились в больницу. Следователи изучили продукты и нашли в пище отраву. После установки камер наблюдения в квартире они выяснили, что преступление совершил их собственный сын — 25-летний Артем Миссюра.

Всё, что известно о молодом парне, который хотел избавиться от своих близких, смотрите в коротком видео MSK1.RU чуть выше.

Следователи выяснили, что Артем Миссюра несколько месяцев готовился к преступлению. Он купил целую канистру опасных химических веществ, а затем с января по июнь этого года подмешивал яд в еду своим родным.

Во время допроса парень признался, что всё должно было выглядеть как случайная естественная смерть. По предварительным данным, на преступление он решился ради квартиры. Серийный отравитель также рассказал следователям, что подсыпал яд в морс и угостил им своего друга, который вскоре после этого умер.

Помимо этого, сейчас Артем Миссюра проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей, четверо из которых остались в живых. Теперь молодому «химику» может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

— 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — рассказали в пресс-службе подмосковного СК.

ПО ТЕМЕ
Отравление Яд Уголовное дело Происшествие Криминал
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Комментарии
26
Татьяна 53
28 июля 2024, 17:24
Пусть будет пожизненное заключение, не жалко.
Гость
28 июля 2024, 15:54
Зря отменили смертную казнь. Такие люди не должны существовать.
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