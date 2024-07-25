Новосибирский депутат Украинцев вышил себе в СИЗО надпись на футболке — обновку он надел в суд

Надпись Игорь Украинцев сделал сам Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Новосибирского депутата Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении крупной взятки, привели в суд на слушание по продлению меры пресечения. Он пришел в футболке, на которой сам вышил надпись «добро победит».

В Дзержинском районном суде, где проходит заседание, находится корреспондент НГС Эмиль Фукс. Депутата доставили около 15:00.

По словам жены Игоря Укринцева Дарьи, ее муж сделал надпись на футболке сам — из постельного белья, которое ему передавали. Еще он смастерил браслет для маленькой дочери.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Игорь Украинцев находится в СИЗО с 31 мая. По версии следствия, депутат горосвета и экс-кандидат в мэры Новосибирска получил взятку в размере более 3,5 миллиона рублей. Все, что известно о деле, НГС собрал в отдельном сюжете.