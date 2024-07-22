«Сам споровоцировал конфликт»: новосибирец зарезал и обокрал свою мать — как его наказали

Семейные посиделки закончились жестоким убийством Источник: СУ СК по Новосибирской области











Тогучинский районный суд Новосибирской области признал 61-летнего мужчину виновным в убийстве собственной матери и назначил ему 14 лет колонии строго режима. Об этом 22 июля сообщили в СК по Новосибирской области.



— В феврале 2023 года после распития спиртного осужденный спровоцировал конфликт с матерью. В ходе ссоры мужчина, взяв нож, нанес 88-летней женщине множественные ранения в жизненно важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, — рассказали фабулу дела в СК.



По данным следствия, мужчина был неоднократно судим, а после убийства похитил с банковской матери деньги. Его признали виновным по двум статьям УК: кража и убийство.



В июне сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном. 17-летний парень нанес тридцать ударов топором по телу девушки.

