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«Сам споровоцировал конфликт»: новосибирец зарезал и обокрал свою мать — как его наказали

После убийства он забрал с ее банковской карты деньги

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7 комментариев
Семейные посиделки закончились жестоким убийством

Тогучинский районный суд Новосибирской области признал 61-летнего мужчину виновным в убийстве собственной матери и назначил ему 14 лет колонии строго режима. Об этом 22 июля сообщили в СК по Новосибирской области.

— В феврале 2023 года после распития спиртного осужденный спровоцировал конфликт с матерью. В ходе ссоры мужчина, взяв нож, нанес 88-летней женщине множественные ранения в жизненно важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, — рассказали фабулу дела в СК.

По данным следствия, мужчина был неоднократно судим, а после убийства похитил с банковской матери деньги. Его признали виновным по двум статьям УК: кража и убийство.

В июне сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном. 17-летний парень нанес тридцать ударов топором по телу девушки.

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Комментарии
10
Павел_п
22 июля 2024, 12:47
Колун - не топор
Фродо Бэггинс
22 июля 2024, 12:42
вот вам и пример бабского воспитания в семье без отца ясно что отца там не было
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