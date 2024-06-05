Расстрелял сослуживца из-за обвинения в трусости: контрактника судят за убийство, наркотики и самоволку

Южный окружной военный суд назначил на 11 июня первое заседание по делу военнослужащего Александра Ткаченко. Его обвиняют в убийстве сослуживца. Как пишет РИА Новости, убитый высказал Ткаченко претензии за самоволку и обвинил его в трусости. Судя по информации в картотеке суда, это не единственное, за что судят военнослужащего — ему также предъявлены обвинения по статьям о покупке или производстве наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ), самовольном оставлении части (ч. 3.1 и 5 ст. 337 УК РФ), и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п.е ч. 2 ст.105 УК РФ).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Ткаченко служил по контракту, был отправлен на лечение в больницу, но на службу после лечения не вернулся. Вскоре его задержали — предположительно, во время покупки наркотиков. Когда Ткаченко удалось вернуть в часть, по данным следствия, он «продолжил праздно проводить время и употреблять спиртные напитки». Во время застолья он поссорился с сослуживцами, которые осудили его за уход из части и упрекнули его в том, что он боится участвовать в боевых действиях. Ткаченко выстрелил в них из автомата не менее 15 раз: один погиб, еще один был тяжело ранен.