НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 752мм 45%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,76
EUR 96,56
Реклама

СРОЧНО

Пассажиры полетели со ступенек при ДТП с автобусом

Дело Зырянова
Лето с пользой
Текст ЕГЭ по русскому
Как не пропустить отпуск
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
Расписался покойник
Что значат посадки випов
Живут рядом с убийцами
НГС в Telegram
Криминал Расстрелял сослуживца из-за обвинения в трусости: контрактника судят за убийство, наркотики и самоволку

Расстрелял сослуживца из-за обвинения в трусости: контрактника судят за убийство, наркотики и самоволку

Также его обвиняют в покушении на убийство — второй обстрелянный выжил

1 045
5 комментариев
Дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд назначил на 11 июня первое заседание по делу военнослужащего Александра Ткаченко. Его обвиняют в убийстве сослуживца. Как пишет РИА Новости, убитый высказал Ткаченко претензии за самоволку и обвинил его в трусости. Судя по информации в картотеке суда, это не единственное, за что судят военнослужащего — ему также предъявлены обвинения по статьям о покупке или производстве наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ), самовольном оставлении части (ч. 3.1 и 5 ст. 337 УК РФ), и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п.е ч. 2 ст.105 УК РФ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Ткаченко служил по контракту, был отправлен на лечение в больницу, но на службу после лечения не вернулся. Вскоре его задержали — предположительно, во время покупки наркотиков. Когда Ткаченко удалось вернуть в часть, по данным следствия, он «продолжил праздно проводить время и употреблять спиртные напитки». Во время застолья он поссорился с сослуживцами, которые осудили его за уход из части и упрекнули его в том, что он боится участвовать в боевых действиях. Ткаченко выстрелил в них из автомата не менее 15 раз: один погиб, еще один был тяжело ранен.

ПО ТЕМЕ
Убийство Наркотики Самоволка Южный окружной военный суд Военнослужащие Контрактники Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  45

Ольга,  51

Маша,  39

Elena,  43

Маргарита,  30

Ириша,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление