Расстрелял сослуживца из-за обвинения в трусости: контрактника судят за убийство, наркотики и самоволку

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, Ткаченко служил по контракту, был отправлен на лечение в больницу, но на службу после лечения не вернулся. Вскоре его задержали — предположительно, во время покупки наркотиков. Когда Ткаченко удалось вернуть в часть, по данным следствия, он «продолжил праздно проводить время и употреблять спиртные напитки». Во время застолья он поссорился с сослуживцами, которые осудили его за уход из части и упрекнули его в том, что он боится участвовать в боевых действиях. Ткаченко выстрелил в них из автомата не менее 15 раз: один погиб, еще один был тяжело ранен.