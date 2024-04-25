Новосибирские силовики устроили рейд в местах, где живут мигранты - какие нарушения нашли

В Ленинском и Кировском районах Новосибирскаа полиция и Росгвардия организовали рейд в местах скопления мигрантов.
Силовики проверяли законность прибывания людей на территории России. В ходе рейда было выявлено шесть правонарушений.
— Два административных нарушения по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», три по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», одно по части 1 статье 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета», — перечислили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Мигрантов поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области. Дальше нарушителей планируют выдворить из страны.
В Новосибирске вручили повестки в военкомат гражданам, не вставшим на воинский учёт. Рейд провели сотрудники полиции, Следственного комитета и военного комиссариата в аэропорту Толмачёво.