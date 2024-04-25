НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 759мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,51
EUR 98,91
Реклама

СРОЧНО

Как микроавтобус вылетел на встречку — видео

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
В поисках скамеек
Заработал на предсказаниях
Что производят в Сибири
Национализируй это
Напал на школьницу
Рецидивист из «Алькатраса»
Скандал в «Экодеревне»
НГС в Telegram
Криминал Новосибирские силовики устроили рейд в местах, где живут мигранты - какие нарушения нашли

Новосибирские силовики устроили рейд в местах, где живут мигранты - какие нарушения нашли

Нескольких иностранцев хотят выдворить

486
8 комментариев
Полиция работала совместно с Росгвардией

В Ленинском и Кировском районах Новосибирскаа полиция и Росгвардия организовали рейд в местах скопления мигрантов.

Силовики проверяли законность прибывания людей на территории России. В ходе рейда было выявлено шесть правонарушений.

— Два административных нарушения по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», три по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», одно по части 1 статье 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета», — перечислили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Мигрантов поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области. Дальше нарушителей планируют выдворить из страны.

В Новосибирске вручили повестки в военкомат гражданам, не вставшим на воинский учёт. Рейд провели сотрудники полиции, Следственного комитета и военного комиссариата в аэропорту Толмачёво.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Полиция Мигранты Росгвардия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Alex,  25

Сергей,  50

Svetlana,  38

and7200,  52

Владислав ,  47

Olga-56,  68

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление