Новосибирские силовики устроили рейд в местах, где живут мигранты - какие нарушения нашли

— Два административных нарушения по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», три по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», одно по части 1 статье 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета», — перечислили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.