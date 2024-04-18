Силовики устроили рейд в Толмачёво — новым гражданам России вручили повестки в военкомат

Мигранты, получившие российское гражданство, должны будут встать на воинский учёт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вручили повестки в военкомат гражданам, не вставшим на воинский учёт. Рейд провели сотрудники полиции, Следственного комитета и военного комиссариата в аэропорту Толмачёво и на железнодорожной станции Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.



Всего силовики опросили более 700 пассажиров, прибывших в Новосибирск из других стран. Документы проверяют как у граждан России, так и у иностранцев, недавно сменивших гражданство.

— В отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 21.5 (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же вручены повестки о явке в военный комиссариат для уточнения данных о воинском учете, — уточнили в транспортной полиции.

В рейде участвовали следователи, полицейские и представители военного комиссариата Источник: Управление на транспорте МВД России по СФО

По информации правительства Новосибирской области, регион — лидер по миграционному приросту среди субъектов Сибирского Федерального округа. За шесть месяцев 2023 года на территорию области въехали более 200 тысяч мигрантов. В 2022 году через контрольно-пропускные пункты в область прибыли почти 350 тысяч иностранцев. В конце прошлого года в правительстве сообщили, что 88 «новых граждан» встали на воинский учёт — трое из них заключили контракты с Минобороны РФ.

