13-летняя школьница пыталась покончить с собой в Новосибирской области — СК проводит проверку

В Черепановском районе Новосибирской области 13-летняя школьница пыталась покончить с собой в лесу. Информацию об этом НГС 19 апреля подтвердили в СУ СКР по региону.
— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.
Директор школы, в которой учится ребёнок, сообщил НГС, что инцидент произошёл 9 апреля.
— В школе работает Следственный комитет. Ребёнок до сих пор находится под наблюдением врачей, состояние оценивают как тяжёлое. Семья вполне благополучная. Девочка училась хорошо, — заявил собеседник.