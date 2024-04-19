НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +8

5 м/c,

с-з.

 750мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

13-летняя школьница пыталась покончить с собой

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Криминал 13-летняя школьница пыталась покончить с собой в Новосибирской области — СК проводит проверку

13-летняя школьница пыталась покончить с собой в Новосибирской области — СК проводит проверку

Девочка находится под наблюдением врачей

7 461
24 комментария
В школе говорят, что семья школьницы благополучная

В Черепановском районе Новосибирской области 13-летняя школьница пыталась покончить с собой в лесу. Информацию об этом НГС 19 апреля подтвердили в СУ СКР по региону.

— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Директор школы, в которой учится ребёнок, сообщил НГС, что инцидент произошёл 9 апреля.

— В школе работает Следственный комитет. Ребёнок до сих пор находится под наблюдением врачей, состояние оценивают как тяжёлое. Семья вполне благополучная. Девочка училась хорошо, — заявил собеседник.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Школьники СК Суицид
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Елена,  52

Привет,  37

Pov_13,  36

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление