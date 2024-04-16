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Криминал Сибиряк трижды за месяц пьяным попался за рулем машины друга — теперь обоих ждет суд

Сибиряк трижды за месяц пьяным попался за рулем машины друга — теперь обоих ждет суд

Друг тоже попался нетрезвым за рулем

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Водителям грозит лишение свободы до двух лет

В Новосибирской области 23-летнего парня трижды поймали за рулем машины друга в нетрезвом состоянии. В итоге пьяным попался и сам его знакомый. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Силовики установили, что 23-летний уроженец Маслянино с 18 января по 26 февраля трижды был задержан полицейскими в состоянии опьянения. При этом еще в июле прошлого года он уже был лишен водительских прав из-за того, что сел за руль нетрезвым.

Сейчас его обвиняют по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

— Поскольку транспортное средство, на котором передвигался обвиняемый, принадлежит его приятелю, оно не подлежало аресту в порядке, установленном законом, а каждый раз возвращалось законному владельцу с привлечением последнего к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Но в марте 2023 года против владельца машины также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление в нетрезвом виде. Автомобиль арестовали.

Ранее в Новосибирске отправили в спецприемник на 5 суток водителя автомобиля BMW с тонировкой. Он не подчинился законному требованию сотрудника полиции.

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Вождение в нетрезвом виде Пьяный водитель Маслянино Прокуратура Новосибирской области
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