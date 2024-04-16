Сибиряк трижды за месяц пьяным попался за рулем машины друга — теперь обоих ждет суд

В Новосибирской области 23-летнего парня трижды поймали за рулем машины друга в нетрезвом состоянии. В итоге пьяным попался и сам его знакомый. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Силовики установили, что 23-летний уроженец Маслянино с 18 января по 26 февраля трижды был задержан полицейскими в состоянии опьянения. При этом еще в июле прошлого года он уже был лишен водительских прав из-за того, что сел за руль нетрезвым.