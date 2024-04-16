Создателя Club 500 Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. В одном видео рассказываем, кто это такой и почему его судят

15 апреля Тверской районный суд Москвы отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ), а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем (пункт «б» части 4 статьи 174 УК РФ). Об этом сообщили корреспонденты MSK1.RU из зала суда.
Это — большое и запутанное дело. В одном видео мы рассказываем всё, что известно об уголовном преследовании блогера и создателя Club 500.
А как проходил процесс над Портнягиным — читайте в отдельном репортаже MSK1.RU.
Мы уже рассказывали, что известно о владельцах нашумевшего Club 500. Узнать, кто был участником и читал лекции, можно в этом материале. Также мы писали, на чём Дмитрий Портнягин смог сколотить свое состояние.