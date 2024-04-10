Снизили штраф: судья из Алтая не смог обжаловать в Новосибирске приговор за взятки

Отбывать наказание судья будет в колонии строгого режима Источник: Новосибирский областной суд











Новосибирский областной суд вынес решение по апелляции на приговор судье Арбитражного суда Алтайского края, который обвинялся в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



В уголовном деле судьи Алексея Городова шесть эпизодов взяток.



Так весной 2010 года осужденный купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у заинтересованного в банкротстве своего знакомого по заниженной цене в 360 тысяч рублей. За это судья принял определения о введении временным управляющим конкретного лица.



С апреля 2016 года по апрель 2017 года Городов получил от своего знакомого взятки на 2 миллиона рублей за махинации по делам по банкротству.



Также с 1 ноября 2016 года по 19 апреля 2017 года судья получил 2,5 миллиона рублей от владельца одного из объектов недвижимости. Средства предназначались за отказ в удовлетворении заявлений конкурсных управляющих по двум арбитражным делам.



Суд назначил ему 13 лет в колонии строгого режима, штраф в 30 миллионов рублей. Городова также лишили права работать в органах государственной власти на срок 10 лет.



На приговор была подана апелляция как со стороны адвоката осужденного, так и со стороны прокуратуры.



Новосибирский областной суд рассмотрел материалы дела. Размер штрафа был снижен до 29 миллионов 940 тысяч рублей. Кроме того, изменен срок запрета на работу в органах власти — до 9 лет. В остальном приговор оставлен без изменения.

