Основателя мусорной компании «Тайгер-Сибирь» отдали под суд — он похитил отходы на 200 миллионов с барнаульской свалки

Новосибирцы сортировали вторсырье на барнаульской свалке по фиктивному договору аренды участка земли Источник: Александр Ощепков











Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело против основателя новосибирской группы компании «Тайгер-Сибирь», руководителя предприятия по сборке и переработке вторсырья «Пластиндустрия» Владимира Прахта. Его обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) в 37 миллионов рублей барнаульским чиновникам.

По версии следствия, в 2018 году Прахт подписал договор с акционерным обществом «ЭКО-комплекс» (принадлежит муниципальным властям) на аренду части земельного участка, который расположен в границах барнаульской свалки твердых бытовых отходов. Силовики уверены, что договор носил формальный характер и обосновывал нахождение на мусорном полигоне сотрудников новосибирской компании, которые сортировали и вывозили вторсырьё.

— Для того, чтобы эти действия продолжались, предприниматель обратился к своему знакомому и передал ему частями в общей сложности свыше 37 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось якобы должностным лицам муниципалитета и акционерного общества «ЭКО-комплекс». В действительности второй обвиняемый их присвоил себе, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело уже поступило в Центральный суд Барнаула. Наряду с Владимиром Прахтом обвиняемым проходит предполагаемый посредник Армен Тоноян. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 125 миллионов рублей.

В прокуратуре добавили, что параллельно в Октябрьском суде Барнаула рассматривается дело в отношении бывшего директора АО «ЭКО-комплекс» (его имя в сообщении прокуратуры не называется). Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ), поскольку, по версии следствия, договор с новосибирским предпринимателем повлёк хищение вторсырья с барнаульского полигона на сумму более 202 миллионов рублей.