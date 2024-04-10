Сын Черной Вдовы. Внезапно вышедший из ИК особого режима рецидивист держит в страхе подъезд — его мать убила трех мужей

После громкой ночи один из соседей по коммунальной квартире попал в больницу с переломанной рукой, другой заявил, что на него напали и пытались задушить Источник: предоставлено Юрием Павловым / Андрей Бортко











Регулярные ночные дискотеки, угрозы и вызовы полиции — реалии, в которых живет дом № 8 по улице 3-й переулок Крашенинникова. В ноябре минувшего года сюда внезапно вернулся один из жильцов — неоднократно судимый Константин Рыбалко, отбывавший срок в колонии особого режима, — и, по словам соседей, немедленно превратил их жизни в ад. От угроз мужчина перешел к рукоприкладству, которое закончилось переломом руки у соседа Юрия Павлова — с Рыбалко они живут в разных комнатах одной коммунальной квартиры. В свою очередь, у Константина к окружающим есть свои претензии: якобы Павлов намерен завладеть его жильем, потому и жалуется полицейским, а те ему верят. Журналисты НГС съездили на место соседских распрей и выслушали обе стороны конфликта.



«Стоят менты с автоматами — а он на них орет»

— Когда я купил эту комнату, он сидел за последнее свое убийство, — говорит Юрий Павлов. — Ему лет 10 дали, все в доме думали, что поживут спокойно, а он получил помилование, вышел раньше срока, вернулся, выгнал свою мать, и вот тогда начались скандалы.



В соседней с жильем Павлова комнате были зарегистрированы сразу несколько жильцов, но появились они далеко не сразу. Сначала там жила одна женщина, в 2017 году освободилась из колонии ее мать Ирина Рыбалко, а затем, в ноябре 2023-го, квадратные метры занял Константин. Назначенные судом в мае 2021 года 10 лет и 10 месяцев в колонии особого режима мужчина не отбыл, получил помилование и вернулся домой.



Добрыми отношения соседей назвать было сложно: Юрий даже готовить начал не на кухне, а в собственной комнате, чтобы лишний раз не сталкиваться с беспокойным соквартирником. Но если не видеть Константина еще получалось, не слышать его оказалось невозможно.



Свободную жизнь Рыбалко, по словам Павлова, начал праздновать с размахом: пил и слушал музыку на большой громкости, не обращая внимания на время суток.



— Позавчера (7 апреля. — Прим. ред.) вечером пришел, лег спать, а в час ночи просыпаюсь от того, что музыка долбит так, что невозможно. Сказал Константину сделать потише, пообещал электричество отключить. А он начал на меня кидаться, — рассказал Юрий Павлов. — Я стал отбиваться. Оттолкнул его, он побежал на кухню. Говорит: «Я тебя сейчас тебя прямо здесь зарежу».

Опухоль на руке Юрия можно заметить невооруженным глазом. По словам мужчины, теперь его ждет операция: перелом оказался сложным Источник: предоставлено Юрием Павловым











Юрий заперся в собственной комнате за железной дверью, Константин, по его словам, начал ломиться так, что на полотне остались вмятины, но услышав, что сосед действительно набирает 112, вернулся в свою комнату.



— Полиция приехала, я вышел дверь им открывать, и он как раз свою дверь открывает, полиция заходит — а он стоит с ножом. <…> Дверь захлопнулась, и вот до пяти часов утра они с полицейскими ругались. Стоят менты с автоматами — а он на них орет, — припомнил Юрий. — Что он им только не говорил: «Я сейчас выйду, всех поперережу». У них была девушка, он эту девушку называл совершенно безобразными словами.

В итоге полицейские увезли не ночного дебошира, а самого Юрия Павлова, но не в участок, а в больницу: оказалось, что у него сломана рука. В какой момент это произошло, мужчина толком не понял и сам: слишком страшным вышло столкновение с соседом.



Сейчас мужчина в больнице, 9 апреля его должны были прооперировать, но в безопасности Юрий себя не чувствует: слишком хорошо запомнил, как вооруженные полицейские не стали забирать соседа с ножом.



— 8 апреля был выезд на сообщение о шуме и угрозах. Мужчина жаловался на соседа по коммунальной квартире. Позже от него поступило заявление. Проводится проверка, гражданин направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



«Ему нужна квартира»

У соседа Юрия свой взгляд на события 8 апреля — и, как нетрудно догадаться, диаметрально противоположный. Озвучить его мужчина соглашается далеко не сразу: сначала двери открывает и тут же захлопывает его мама, затем Константин предлагает поговорить позже по телефону, но в итоге решает объясниться.



Мужчина уверен: сосед намерен выселить его из квартиры, а для этого сам начинает ссоры и драки, а затем жалуется в полицию. Стражи порядка, по словам Константина, верят тому, у кого биография не криминальная.



— Он вас обманывает, — демонстрирует красноватые отметины на шее Константин. — Он меня вчера душил, вот с этой стороны следы уже прошли, а вот на лбу еще остались шишки. Он сам на меня напал, а потом вызвал милицию.



— Он — наркоман, — уверено поддерживает Константина его мама Ирина Рыбалко. — Голый, в трусах гоняет босиком. У него потерялось зрение от этого употребления, отслоение сетчатки, замена хрусталика.



— Вы считаете, что это связанные факты?



— Ну у нормальных людей сетчатка же не отслаивается, — веско парирует Ирина.

Константин демонстрирует красноватые пятна на шее. Утверждает: это следы от пальцев Юрия, который первым напал на него Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Изначально, по словам женщины, сосед начал конфликтовать именно с ней: сначала не позаботился о ее умирающей дочери, которая жила в комнате, затем якобы в наркотическом опьянении полез в отношения Ирины с сожителем, а под конец стал стараться посадить и ее, и Константина.



— Я в магазин вышла за молоком, и он пошел тоже, — указывает на сына Ирина. — Зачем-то понадобилось ему. А в это время участковый пришел или еще кто, за мной же после лагеря надзор. Открыл Юрий и сказал, что я тут с Нового года не живу. Мне нарушение и впаяли, а два нарушения — это обратно в лагерь. Это всё потому, что ему квартиру надо.



— А как он сможет заполучить жилье, если оно у вас в собственности?



— Он не понимает, он тупой, — машет рукой Ирина.



— Он не понимает, думает, может, за бабки, через связи свои что-то сделает, — соглашается с ней сын.



— Смотрите, — горячо жестикулирует Ирина. — Если бы Костя ему угрожал, да имея в руках нож, он бы его точно положил. Но он еще держит себя в руках, он даже в руки нож не берет. Психика-то еще неустойчивая.



— Вы не думали на время уехать, если у вас такой коварный сосед, который желает вам зла?



— А с чего я должен куда-то перемещаться из своей хаты? — возмущается Константин. — Нет, у меня есть вариант: я поеду в санаторий, у меня сертификат есть. Но у меня денег нет туда ехать.

На Константина жалуются многие соседи, но большинство из них может укрыться за дверями собственных квартир. Юрий живет вместе с ним в коммуналке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Заявление в полицию Константин не писал, но это обещает сделать его мама — сразу, как закончит уборку. У нее есть доверенность, опыта во взаимодействии с правоохранительными органами побольше, да и вообще.



— Я его не выпускаю, пусть дома сидит. Сама по доверенности с паспортом пойду, — говорит Ирина Рыбалко.



Едва двери закрываются, Константин взрывается криком: мать слишком разоткровенничалась, теперь всё будет «как в прошлый раз». На площадке всё еще пахнет перегаром.

Страх и ненависть в 3-м переулке Крашенинникова

Впрочем, в конфликте Константина и Юрия остальные соседи явно на стороне последнего.



— Юра — наркоман? — искренне удивляются соседи, которым журналисты задают этот вопрос. Кто-то смеется, другие косятся на окна Константина.

— Юра тихий, спокойный, даже не знаю, что нужно делать, чтобы с ним ссориться начать, — говорит старшая по дому Наталья Владимировна. — А Константин…

К жильцу у нее уйма претензий.



— Я его спросила: «Когда ты перестанешь нам это сопровождение музыкальное по ночам включать?» Он отвечает: «Никогда, меня ФСБ курирует», — кривится женщина. — Сначала вроде тихий был, а потом началось. Обещал всех собак перерезать с хозяевами вместе. Перед Новым годом выкидывал всё из квартиры. В 12 ночи швырял на площадку какие-то трубы, какие-то доски… Люди напротив полночи не спали.



Напротив Константина живет семья, три поколения женщин, и, кажется, здесь громкого соседа боятся особенно сильно.



— Дочь внучку встречает, мальчишки ее провожают, — рассказывает из-за приоткрытой двери пожилая хозяйка, временами косясь на двери Рыбалко. — А как не провожать? Никто не знает, что у него на уме. Ножиком пырнет, и всё.

По словам старшей по дому, в доме № 8 две коммунальные квартиры. Обе — источник проблем для соседей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











За ее спиной приветствует гостей лаем маленькая, но голосистая собачка — на всякий случай люди опасаются и за нее.



— Если он так шумит, что мешает всему дому, неужели мама не пытается на него повлиять? — интересуюсь я у старшей по дому.



— Мама? Да она тут не живет. Он же ее выгнал, — отвечает она.



— Вышвырнул, — поправляет старшую по дому еще одна соседка. — Причем в прямом смысле. Вместе с вещами.



По словам людей, до этой ночи Константин лишь угрожал всем вокруг на словах и то, что мужчина уже перешел от слов к делу, немало их тревожит.



— Вчера приехали мужики с автоматами и стояли, ничего сделать не могли. Сказали, у него вся подноготная чистая, даже никаких штрафов нету. Помилование, — с сарказмом говорит Наталья Владимировна. — Спасибо, конечно, за помилование. Но зачем дело доводить до того, чтобы он кого-то пришиб? Чтобы человек отдал жизнь за то, чтобы его посадить наконец?



Сын Черной Вдовы

Несмотря на то что перед законом Константин, судя по всему, действительно чист, информация о его прошлых судимостях опубликована на официальных сайтах районных судов. Согласно им, мужчину четырежды привлекали к уголовной ответственности.



В октябре 2009 года Калининский районный суд Новосибирска признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. К какому сроку его приговорили, неизвестно: уже через два года Константин вновь оказался на скамье подсудимых, уже в Тогучинском районе. В приговор внесли изменения, итоговый срок составил 8 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.



В 2017 году по отбытии наказания он освободился, но уже в 2018-м был осужден вновь — за покушение на грабеж. Мужчину приговорили к 2,5 года колонии строгого режима, 14 января 2020-го он вышел на свободу условно, на полгода раньше срока.



Новая судимость не заставила себя ждать: уже в середине мая того же года он, согласно тексту приговора, встретился со старыми школьными друзьями и позвал их в гости. Компания, по показаниям свидетелей, отлично проводила время: пили пиво, слушали музыку и играли в карты, пока Константин не зарезал своего старого друга Славу.

Большинство соседей надеются, что Константина снова посадят, но боятся, что он вновь по какой-нибудь причине не досидит срок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый не признавал вину. В процессе он заявил: якобы при помощи небольшого ножа чинил музыкальный центр, а в это время потерпевший сзади ударил его в ухо. Константин упал, растерялся, а потом начал защищаться и, возможно, в процессе самозащиты ударил собутыльника ножом.

Свидетели описали ситуацию иначе: якобы во время карточной игры мужчины поссорились, и Константин пообещал зарезать товарища, но присутствующие девушки попытались помирить их и перевести всё в шутку. Не вышло.

— Спустя час после Костя вышел на кухню, а когда вернулся, подошел к сидящему на диване потерпевшему и раза два ударил ножом в область груди. Он сидел напротив потерпевшего со свидетелем № 4 и видел у Кости в руках небольшой нож. Он находился в шоковом состоянии, в панике, крикнул: «У него нож!» Потерпевший встал, сделал несколько шагов и упал у порога в комнату. Он начал пытаться отбирать нож у Кости, чтобы тот не продолжил свои преступные действия, повалил его на пол, а тот начал махать ножом. От Кости он получил повреждение руки, множественные порезы. Костя никак не отпускал нож, руку не разжимал, свидетель № 3 пыталась разжать руку, кричала: «Он не отпускает нож, ребята!» — но потом он разжал ему руку, нож выпал, свидетель № 3 оттолкнула ногой от него нож к дивану, — приводятся в приговоре показания свидетеля.



Ленинский районный суд поверил свидетелям, а не обвиняемому, и в мае 2021 года приговорил Константина Рыбалко к 10 годам и 10 месяцам колонии особого режима. Из них мужчина отсидел три года. В разговоре с журналистами НГС 8 апреля он упомянул последнее уголовное дело и говорил, что защищался.

Ирина Рыбалко, говоря о последнем конфликте сына, поддерживала его позицию. Она детально перечисляла нестыковки в деле, которые мог бы заметить разве что хороший адвокат. Или опытный арестант.

Разговор с Константином происходит в подъезде, поэтому увидеть, в каком состоянии квартира и кто из мужчин к кому ломился в двери, нам так и не удается Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сама Ирина Рыбалко была трижды судима: в 1992, 1998 и 2009 годах — за то, что зарезала сначала официального мужа, а затем двоих сожителей.



Первые два преступления женщина объясняла тем, что мужья сами напоролись на клинок. В последнем якобы и вовсе была виновата не сама Ирина, а ее дочь Ольга.



На осторожный вопрос корреспондента НГС, не та ли она знаменитая Ирина Рыбалко, о которой в конце нулевых писали не только новосибирские журналисты, но и их коллеги из федеральных изданий, женщина практически с гордостью говорит, повторяя данное ей следователями прозвище:



— Да, я Черная Вдова.



В первом же комментарии на НГС в статье от 2009 года читатель задается вопросом, кем же вырастут дети Ирины Рыбалко.

Ранее НГС опубликовал жуткие фото из другого новосибирского подъезда. Там, по словам очевидцев, произошла поножовщина со смертельным исходом. Полицию никто не вызвал: люди боялись неадекватного соседа.



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