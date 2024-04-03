Жителя Бердска обвинили в реабилитации нацизма — как его могут наказать

Правоохранители изъяли электронику у подозреваемого Источник: Прокуратура Новосибирской области











21-летнего жителя Бердска обвинили в реабилитации нацизма. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



— В мае 2022 года обвиняемый на своей странице в одной из социальных сетей разместил видеоролик, который по своему содержанию выражает явное неуважение к обществу о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети, — озвучили данные следствия в прокуратуре.



Преступление выявили сотрудники ФСБ по Новосибирской области. Ход расследования дела на контроле у прокуратуры.



Согласно ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, наказание за это преступление — штраф от 2 до 5 миллилонов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 5 лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должностью и некоторыми видами деятельности (на тот же срок).

26 марта Жительницу Новосибирска приговорили к году условно за реабилитацию нацизма. Она оставила оскорбительный пост в соцсетях к 9 Мая.

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