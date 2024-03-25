«И сейчас вижу здание, которого нет»: эксклюзивные фото из сгоревшей 6 лет назад кемеровской «Зимней вишни»

— В торговый центр журналистов водили дважды: в среду, 28 марта, утром и вечером. Здание было аварийным, кое-где было заметно разрушение конструкций, поэтому нам сразу сказали, что трогать ничего нельзя и нужно как можно быстрее выйти из него. Проходить по помещениям, в которых за три дня до этого в ужасе метались в поиске выхода взрослые и дети, было жутко. Мне до сих пор тяжело в Парке ангелов, потому что вместо качелей и фонтанов я вижу обгоревшее, местами разрушенное здание, которого уже давно нет, — рассказывает журналист.

