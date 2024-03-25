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Криминал Теракт в Crocus City Hall Четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе» отправили за решетку. Кадры из зала суда

Четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе» отправили за решетку. Кадры из зала суда

Все они пробудут под стражей минимум до 22 мая

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Все четыре заседания прошли в закрытом режиме

Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая.

Их имена — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему 19 лет. В зал суда его завезли на носилках.

У Мирзоева четверо детей

Все обвиняются в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России («Теракт, повлекший смерть человека»). За него может грозить наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» мужчины с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали стрелять в людей, затем подожгли здание, его крыша рухнула.

По данным СК, при теракте погибли 137 человек.

Утром 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. По данным ведомства, теракт был спланирован, а оружие спрятано в тайниках на территории «Крокуса» заранее. При допросе обвиняемые сообщили, что им обещали по 1 млн рублей за массовое убийство людей. Одному из них перевели на карту 500 тысяч рублей.

Граждан России среди предполагаемых террористов нет.

Всю информацию о теракте мы собираем в онлайн-трансляции и специальном сюжете.

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