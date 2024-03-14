Убийца «без повода»: тру-крайм про мясника из Красноярска, которого все считали добропорядочным соседом

— Информация об этом преступлении быстро распространилась в пабликах, в группах в социальных сетях. Всё это пошло как сарафанное радио. Потому что на самом деле в таких преступлениях, когда неочевиден мотив, не понятно, кто совершил, очень страшно, что может быть повторение, — вспоминает обстановку красноярский следователь по особо важным делам Яна Сыромбетова.

