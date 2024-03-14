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Убийца «без повода»: тру-крайм про мясника из Красноярска, которого все считали добропорядочным соседом

Красноярские следователи раскрыли детали громкого тройного убийства

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Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В самом начале пандемии коронавируса в Красноярске начали распространяться сведения, что в городе орудует маньяк. Жуткая кровавая резня произошла в обычной многоэтажке Кировского района — неизвестный изрезал ножом благополучную семью — 47-летнюю женщину, ее 9-летнюю дочь и беспомощного старика. О жуткой истории из соседнего региона рассказывают наши коллеги из NGS24.RU.

В кватире ничего не пропало. Недоброжелателей у погибших тоже не было. Следователи подтверждали — явных мотивов у убийцы нет. А значит, такое может повториться вновь.

— Информация об этом преступлении быстро распространилась в пабликах, в группах в социальных сетях. Всё это пошло как сарафанное радио. Потому что на самом деле в таких преступлениях, когда неочевиден мотив, не понятно, кто совершил, очень страшно, что может быть повторение, — вспоминает обстановку красноярский следователь по особо важным делам Яна Сыромбетова.

Для расследования тройного убийства создали одну из самых крупных оперативных групп, в которой следователи из разных отделов совместно с полицией. Слаженные и четкие действия быстро привели к результатам — безжалостного мясника нашли в течение недели.

Смотрите в коротком видео, как раскрывали это дело.

В марте в Новосибирске вынесли приговор мигранту, который убил 17-летнюю школьницу на глазах прохожих. Все, что известно о преступлении, НГС собрал в специальном сюжете.

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