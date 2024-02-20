«Заявил, что квартира заминирована»: сибиряка отправили в тюрьму за пальбу из ружья по полицейским

Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 года лишения свободы
Инцидент произошел 28 марта 2023 года в поселке Октябрьский Мошковского района
— Местная жительница сообщила в дежурную часть, что находящийся в алкогольном опьянении сосед угрожает ей убийством. По вызову женщины приехал наряд полиции. Для разбирательства полицейские прошли в подъезд дома, позвонили в квартиру, где проживал осужденный. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — При задержании мужчина сообщил, что заминировал квартиру.
Помещение пришлось проверять инженеру-саперу, который ничего не нашел. Полицейские от стрельбы не пострадали.
Прокуратура Новосибирской области сообщает, что сибиряка признали виновным по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений».
— Суд назначил виновному по совокупности преступлений наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года отбывать в тюрьме, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее 20-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что он стрелял за рулем на Октябрьском мосту.