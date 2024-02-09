За приворот любимого: силовики задержали гадалку из Новосибирска

Сотрудники полиции задержали 20-летнюю жительницу Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Молодая сибирячка взяла деньги у клиентки за приворот, но в результате заказчица осталась обманутой.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. В ведомство поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.
— По словам заявительницы, в популярной социальной сети она нашла гадалку, которая оказывала магические услуги в разрешении любовных проблем. За пользование услуг «по привороту любимого» астраханка перевела мошеннице 25 800 рублей, однако вскоре поняла, что осталась обманутой и обратилась в полицию, — объяснили в ведомстве.
В результате полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий специалисты установили личность подозреваемой 20-летней жительницы Новосибирска. Ее задержали во время служебной командировки.
— Подозреваемая призналась в содеянном и обязалась возместить причиненный ущерб, — сказано в сообщении.
Уточняется, что санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Летом прошлого года в Новосибирске суд избрал меру пресечения «экстрасенсу» по делу о мошенничестве на 4,7 миллиона рублей. НГС изучил криминальную биографию фигуранта, который представлялся цыганкой Ритой.