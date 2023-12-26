Суд арестовал актера из «Слова пацана» по делу об убийстве

Замоскворецкий районный суд столицы арестовал актера Сергея Базанова. Он обвиняется в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое произошло в 2011 году.
— Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».
Базанов будет в СИЗО до 20 февраля 2024 года. Агентство «Москва», со ссылкой на СМИ, пишет, что в 2011 году четверо неизвестных попытались выхватить у Дзабиева сумку, в которой лежало 900 тысяч долларов США. Предприниматель сопротивлялся, но бандиты выстрелили ему в голову, похитили деньги и скрылись.
Актер сыграл эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — по сюжету он был одним из членов группировки «Универсам». У Базанова есть страница актера на сайте IMDb, посвященному кинематографу. Судя по нему, у подозреваемого всего одна роль — как раз в «Слове пацана».
Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан
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