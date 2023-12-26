Суд арестовал актера из «Слова пацана» по делу об убийстве

Актер сыграл эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — по сюжету он был одним из членов группировки «Универсам». У Базанова есть страница актера на сайте IMDb, посвященному кинематографу. Судя по нему, у подозреваемого всего одна роль — как раз в «Слове пацана».