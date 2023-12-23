17-летний подросток из Новосибирской области попал под уголовное дело

В Ямало-Ненецком автономном округе дознаватели расследовали дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, причастным к инциденту оказался 17-летний житель Новосибирской области.
По данным ведомства, в апреле этого года в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница города Надым, которая сообщила, что от ее имени неизвестные оформили займ в микрокредитной компании. Из-за просрочки платежей с нее потребовали возврата денег через суд.
По факту произошедшего специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Выяснилось, что причастным к инциденту оказался 17-летний житель Новосибирской области. Подросток не был судим и временно не работал.
— Испытывая материальные затруднения, он незаконным путем получил персональные данные надымчанки и оформил от ее имени микрозайм в размере 26 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе УМВД России по региону уточнили, что сибиряк не произвел ни одного платежа по займу, а деньги потратил на «личные нужды». После задержания подросток признался в произошедшем, возместил причиненный ущерб и оказывал содействие следствию.
— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года, лишения свободы на срок до двух лет, — подчеркнули в ведомстве.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске похитили 16-летнего студента первого курса колледжа. По данным источника НГС, неизвестные напали на подростка, затащили в машину и потребовали 250 тысяч рублей.