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17-летний подросток из Новосибирской области попал под уголовное дело

Сибиряка заподозрили в интернет-мошенничестве

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Подросток оформил микрозайм от имени жительницы города Надым

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В Ямало-Ненецком автономном округе дознаватели расследовали дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, причастным к инциденту оказался 17-летний житель Новосибирской области.

По данным ведомства, в апреле этого года в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница города Надым, которая сообщила, что от ее имени неизвестные оформили займ в микрокредитной компании. Из-за просрочки платежей с нее потребовали возврата денег через суд.

По факту произошедшего специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Выяснилось, что причастным к инциденту оказался 17-летний житель Новосибирской области. Подросток не был судим и временно не работал.

— Испытывая материальные затруднения, он незаконным путем получил персональные данные надымчанки и оформил от ее имени микрозайм в размере 26 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД России по региону уточнили, что сибиряк не произвел ни одного платежа по займу, а деньги потратил на «личные нужды». После задержания подросток признался в произошедшем, возместил причиненный ущерб и оказывал содействие следствию.

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года, лишения свободы на срок до двух лет, — подчеркнули в ведомстве.

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске похитили 16-летнего студента первого курса колледжа. По данным источника НГС, неизвестные напали на подростка, затащили в машину и потребовали 250 тысяч рублей.

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ПодростокУголовное делоМошенничествоИнтернет-мошенничество
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