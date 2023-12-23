17-летний подросток из Новосибирской области попал под уголовное дело

По данным ведомства, в апреле этого года в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница города Надым, которая сообщила, что от ее имени неизвестные оформили займ в микрокредитной компании. Из-за просрочки платежей с нее потребовали возврата денег через суд.