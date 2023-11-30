Новосибирец устроил стрельбу в ресторане в «Сан-сити» — у дебошира при себе был целый арсенал

— Экипированные в шлемы и бронежилеты бойцы, вооруженные личным оружием и спецсредствами, вошли в ресторан, но сразу же были остановлены управляющей. Работница ресторана пояснила, что в зале находится много посетителей, примерно 30 человек, в том числе, дети. Все они сильно напуганы. Постоянный клиент, который ранее неоднократно высказывал угрозы в адрес работников заведения, пришёл вооруженный пистолетом и только что выстрелил, — рассказали в агентстве безопасности.