Новосибирец устроил стрельбу в ресторане в «Сан-сити» — у дебошира при себе был целый арсенал

Накануне, 29 ноября, в Новосибирске агрессивный пьяный мужчина пришел в ресторан поскандалить с персоналом и начал стрелять из травмата. Об опасном инциденте рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Как рассказали в агентстве, ЧП произошло за пять минут до полудня. Сразу после сигнала тревожной кнопки, сработавшей в одном из ресторанов в МФК «Сан-Сити» охранникам позвонила управляющая заведения и сообщила, что нарушитель вооружен.
— Экипированные в шлемы и бронежилеты бойцы, вооруженные личным оружием и спецсредствами, вошли в ресторан, но сразу же были остановлены управляющей. Работница ресторана пояснила, что в зале находится много посетителей, примерно 30 человек, в том числе, дети. Все они сильно напуганы. Постоянный клиент, который ранее неоднократно высказывал угрозы в адрес работников заведения, пришёл вооруженный пистолетом и только что выстрелил, — рассказали в агентстве безопасности.
Дождавшись подкрепления из полиции и Росгвардии, бойцы скрутили агрессивного сибиряка. Оказалось, что с собой мужчина принес не только травматический пистолет, из которого стрелял, но и другое оружие:
— С собой у него были два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй — в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик. Сверху лежали черные кожаные беспальцевые перчатки, — рассказали бойцы ГБР.
По данным АБ Гвардии, задержанным оказался житель Ленинского района Новосибирска, уже судимый за незаконное хранение оружия, и вдобавок состоящий на учете в психиатрическом диспансере. Необходимость носить с собой оружие агрессивный сибиряк объяснил тем, что в Новосибирске опасная криминогенная обстановка, а сам он выстрелил случайно.
Мужчину доставили в отдел полиции.
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