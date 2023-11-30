Он всех сдал: члена банды налётчиков осудили в Новосибирске — парни угоняли такси и грабили ломбарды

По версии следствия, банду из девяти человек сколотил 33-летний Васиф Алиев, к налётчикам примкнул 20-летний Никита Баталов. Для ограблений они закупили одежду, маски и огнестрельное оружие. Мужчины просили незнакомых людей вызвать им такси, угоняли машину и на ней подъезжали к месту преступления. В период с июня по июль 2022 года они ограбили три фирмы. Их добычей стали золотые украшения стоимостью порядка 5 миллионов рублей. 23 июля 2022 года полицейские узнали о том, что злоумышленники планируют налет на ювелирный магазин в городе Оби, и устроили там засаду:

