Он всех сдал: члена банды налётчиков осудили в Новосибирске — парни угоняли такси и грабили ломбарды

Новосибирский областной суд вынес решение по делу 20-летнего уроженца Алтайского края Никиты Баталова. Молодого парня обвинили в участии в ОПГ, которая на протяжении двух месяцев грабила в Новосибирске ювелирные салоны и ломбарды.
По версии следствия, банду из девяти человек сколотил 33-летний Васиф Алиев, к налётчикам примкнул 20-летний Никита Баталов. Для ограблений они закупили одежду, маски и огнестрельное оружие. Мужчины просили незнакомых людей вызвать им такси, угоняли машину и на ней подъезжали к месту преступления. В период с июня по июль 2022 года они ограбили три фирмы. Их добычей стали золотые украшения стоимостью порядка 5 миллионов рублей. 23 июля 2022 года полицейские узнали о том, что злоумышленники планируют налет на ювелирный магазин в городе Оби, и устроили там засаду:
— Четверо мужчин, вооруженные пистолетом и телескопической дубинкой, ворвались в магазин, где разбили выставочную витрину, и, угрожая продавцам пистолетом, похитили несколько лотков с золотыми украшениями, — рассказывали в полиции.
Спустя несколько минут после налёта бандитов задержали, еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников.
Никиту Баталова обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: за участие в банде (ч.2 ст.209 УК РФ), за разбой организованной группой (ч.4 ст.162 УК РФ), за попытку похищения человека (ч.3 ст. 30, ч.3 ст.126 УК РФ) — одного из таксистов они прокатили в багажнике, за незаконное хранение и перевозку оружия (ч.4 ст.222 УК РФ), за угон автомобиля (ч.2 ст.325.1), а также за хищение автомобильных номеров с целью совершения тяжкого преступления (ч.2 ст.325.1 УК РФ).
— Новосибирским областным судом Н. В. Баталову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, — сообщили в суде.
Известно, что Баталова судили отдельно от подельников, поскольку он пошёл на сделку со следствием и получил право на госзащиту. По сути, он всех сдал.
Дело остальных членов банды, в том числе главаря — Васифа Алиева продолжают рассматривать в суде.