Похитили украшения на 5 миллионов: задержание новосибирских грабителей попало на видео

9 человек пойдут под суд за разбойные нападения на ювелирные магазины, похищение человека, бандитизм и другие преступления. Об окончании расследования сообщили пресс-службы полиции, Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия, 9 жителей Новосибирской области и Алтайского края в возрасте от 21 года до 32 лет специально приехали в Новосибирск, чтобы грабить ломбарды и ювелирные салоны.
— Совершали неоднократные нападения на лиц оказывающие услуги по перевозке пассажиров, и с применением оружия завладевали их транспортными средствами. После чего мужчины на угнанных автомобилях следовали к ювелирным магазинам и совершали разбойные нападения с целью похищения украшений, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области
.
Банда успела поработать в Новосибирске всего два месяца, но за это время их добычей стали золотые украшения стоимостью порядка 5 миллионов рублей. 23 июля 2022 года полицейские узнали о том, что злоумышленники планируют налет на ювелирный магазин в городе Обь и устроили там засаду:
— Четверо мужчин, вооруженные пистолетом и телескопической дубинкой, ворвались в магазин, где разбили выставочную витрину, и, угрожая продавцам пистолетом, похитили несколько лотков с золотыми украшениями, — рассказали в полиции.
Спустя несколько минут после этого бандитов задержали, их подельника поймали в лесу, где он поджидал своих товарищей.
Фигуранты были задержаны через несколько минут после того, как покинули место происшествия. Еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников.
Следователи вменили девятерым обвиняемым целый букет статей уголовного кодекса: бандитизм, разбойные нападения, незаконное изготовление оружия, мошенничество, похищение человека и неправомерное завладение автомобильными номерами. Предполагаемым членам банды грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о рецидивисте по прозвищу Пушкин. В очередной раз его будут судить за нападение на 10-летнего ребенка.