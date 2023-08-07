Похитили украшения на 5 миллионов: задержание новосибирских грабителей попало на видео

По данным следствия, 9 жителей Новосибирской области и Алтайского края в возрасте от 21 года до 32 лет специально приехали в Новосибирск, чтобы грабить ломбарды и ювелирные салоны.



— Совершали неоднократные нападения на лиц оказывающие услуги по перевозке пассажиров, и с применением оружия завладевали их транспортными средствами. После чего мужчины на угнанных автомобилях следовали к ювелирным магазинам и совершали разбойные нападения с целью похищения украшений, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области