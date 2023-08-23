freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 94.12
eur 102.75
СрочноDoski рассказали, что было перед массовой дракой
Все новости
Все новости

Сибиряка осудили за смерть отца спустя три года — после преступления парня лечили психиатры

У 28-летнего жителя Куйбышева случилось расстройство после инцидента

564

Обвиняемый два года провел в медицинском центре

Поделиться

В Новосибирской области 28-летний парня осудили на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима за преступление, совершенное в декабре 2020 года. Житель города Куйбышев поссорился с отцом ночью на бытовой почве.

— В ходе возникшего конфликта, осужденный нанес отцу несколько ударов кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В 2021 году обвиняемого принудительно отправили проходить лечение в медицинскую организацию для оказания психиатрической помощи. После совершенного преступления у мужчины случилось расстройство.

В 2023 году принудительная мера мединского характеры была отменена из-за выздоровления обвиняемого. Дело направили для дальнейшего рассмотрения в следственный отдел. После завершения расследования дело передали в суд, который признал жителя Куйбышева виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 86-летней Людмилы Мещеряковой. Рецидивист задушил пожилую женщину

По теме

СледователиРасстройствоКуйбышевСмерть по неосторожности
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter