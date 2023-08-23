Сибиряка осудили за смерть отца спустя три года — после преступления парня лечили психиатры

В Новосибирской области 28-летний парня осудили на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима за преступление, совершенное в декабре 2020 года. Житель города Куйбышев поссорился с отцом ночью на бытовой почве.
— В ходе возникшего конфликта, осужденный нанес отцу несколько ударов кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В 2021 году обвиняемого принудительно отправили проходить лечение в медицинскую организацию для оказания психиатрической помощи. После совершенного преступления у мужчины случилось расстройство.
В 2023 году принудительная мера мединского характеры была отменена из-за выздоровления обвиняемого. Дело направили для дальнейшего рассмотрения в следственный отдел. После завершения расследования дело передали в суд, который признал жителя Куйбышева виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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