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Отвечал за криминал в Москве, Питере, Горном Алтае и Турции - авторитету дали срок за его положение

Маймушева короновали в 1997 году

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Маймушев Айткали ранее был неоднократно судим

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Московский городской суд огласил приговор криминальному авторитету Айткали Маймушеву, который отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его судили по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

— Московский городской суд приговорил Айткали Маймушева к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — сообщили Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Маймушев стал совершать преступления различной степени тяжести еще в начале 1970-х годов. По данным суда, он занимался вымогательством, а также неоднократно был замешан в разборках с нанесением свои жертвам телесных повреждений.

В первый раз попал в колонию в 1973 году по ч. 2 ст. 200 УК СССР «Хулиганство». Затем также неоднократно попадал в тюрьму. В 1997 году был коронован.

В 2016 году на основании Белокурихинского суда Алтайского края был признан виновным в совершении повторного административного правонарушения миграционного законодательства РФ и принудительно выслан из России (имеет гражданство Республики Казахстан). После чего перебрался в Турцию откуда и осуществлял криминальную деятельность в течение не мене 5 лет.
Затем вновь занялся уголовным промыслом в России и совершил преступление в сфере оборота наркотических средств.

Ранее в Новосибирске скончался криминальный авторитет Евгений Антипов. Его первого «короновали» через интернет и считали последним новосибирским «законником».

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