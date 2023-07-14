Отвечал за криминал в Москве, Питере, Горном Алтае и Турции - авторитету дали срок за его положение

Московский городской суд огласил приговор криминальному авторитету Айткали Маймушеву, который отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его судили по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

