Из ученого и примерного семьянина превратился в серийного маньяка-убийцу? Гидрологу из Ярославля продлили арест. Что не так в его деле

На еще одно несоответствие обращает внимание издание MK.ru: «кореш Алешина по ограблению, Сидоров, называл подельника Алешина по убийствам Чуваш. Ясно, что это прозвище, данное человеку, которое обычно содержит в себе указание на какую-нибудь заметную черту, свойство. Общеизвестно, чуваши — это нация, население Чувашии. Александр Цветков родился, жил и работал в поселке Борок Ярославской области, к Чувашии не имеет ни малейшего отношения. Так что по этому признаку идентификация Цветкова явно не состоятельна».

Написал явку с повинной

Как выяснилось, когда Александра задержали, он написал явку с повинной. Однако позже вновь стал отрицать вину. Гидролог объяснил адвокату, что бумагу подписал, поскольку очень хотел спать, а его никак не отвозили в изолятор.



— Он в начале отказывался писать явку с повинной. После того как его отправили в изолятор временного содержания, на следующий день после задержания, он написал. Либо ночью. То есть он отрицал свою вину, потом признал свою вину, потом опять ее отрицал. Но всё это было без моего участия. Но напомню, я вступил в дело уже после того, как его привезли в суд. Александр в двух словах объяснил, почему это сделал. Большего рассказывать не захотел, а я не стал настаивать, так как мы сейчас всё начнем выяснять более подробно, после того как я обложился доказательствами его невиновности. С его слов, ему не давали спать. Получается, что с учетом перелета из Красноярска он не спал больше двух суток. Он сказал, что его должны были отвезти в изолятор вечером, где он бы выспался. А его катали по Москве. Это с его слов, — рассказал Давид Афян.

