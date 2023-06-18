Из ученого и примерного семьянина превратился в серийного маньяка-убийцу? Гидрологу из Ярославля продлили арест. Что не так в его деле

Ученому-гидрологу из поселка Борок Ярославской области,
— В пятницу было продление меры пресечения до середины августа. Его перевели из больницы «Матросской Тишины» обратно в четвертый изолятор, — рассказал адвокат. — Проблемы со здоровьем у него имеются. Чувствует себя удовлетворительно.
Помимо этого, выяснилось, что следователи нагрянули в Институт биологии внутренних вод имени
— Следователи действительно приезжали. Знакомились с документами, какие-то документы, которые были необходимы им для следствия, взяли, изъяли. Не знаю, можно ли назвать это обысками. Они интересовались бумагами, которые могли сохраниться по
Двое приятелей убивали знакомых
Убийства, в причастности к которым подозревают Александра, происходили на территории Московской области в
Второй эпизод относят к 15 августа 2002 года. По версии следствия, эти же двое заявились в квартиру на Ярославском шоссе в Москве, где жила их приятельница. Зайдя внутрь, мужчины набросились на нее. Один из подозреваемых схватил ее за горло и начал душить. В это время второй кинулся на дочку женщины и порезал девушке шею. Она истекла кровью и скончалась до приезда медиков. По данным адвоката Александра, вышеперечисленные события происходили 2, 10 и
Одного из подозреваемых — 40-летнего мужчину по фамилии Алешин — задержали спустя двадцать лет, в ноябре
Московские следователи 16 февраля 2023 года сообщали, что уголовное дело в отношении второго соучастника вынесено в отдельное производство. Тогда в органах следствия искали того, кто убивал людей вместе с Алешиным.
Из аэропорта — в СИЗО
В этот же день, 16 февраля, Александр Цветков возвращался из командировки. Команда ученых ездила в Красноярск. Его коллеги рассказали, что у института договор с энергетиками, и в Красноярске они изучали влияние строительства ГЭС на обитателей местного водохранилища. После приземления самолета стюардесса попросила сохранять пассажиров спокойствие, а в салон зашли люди в форме. Они попросили Александра Цветкова проследовать с ними на глазах у изумленных коллег.
— Прямо в самолете на него надели наручники. Зашли двое людей: один был в штатском, второй — в форме. Проводила их до места Александра Игоревича стюардесса со словами «Всем оставаться на своих местах». Те подошли к нему, скрутили руки, надели наручники и выволокли без верхней одежды прямо из самолета в неизвестном направлении. При этом сам Александр был начальником этой экспедиции. А в составе был заместитель директора нашего института, Юрий Викторович. А у нас положено так: сколько человек поехало в экспедицию, столько и должно вернуться. Иначе это ЧП. И он начал бегать и выяснять, что происходит. В ответ ему сказали, что скажут всё только родственникам и адвокатам, — рассказала супруга гидролога Марина.
Однако изумленным коллегам ученого всё же удалось разговорить правоохранителей. Люди в форме сообщили, что Александра задержали по подозрению в серии жестоких убийств и он давно находится в розыске. Шокированные коллеги ученого позвонили его супруге.
— Они сказали ему, что он задержан, потому что находится в розыске как серийный убийца. Сам Александр Игоревич Цветков ни в каком из видов розыска не состоял и не состоит. Это было сразу же проверено через наше местное РОВД. Вероятнее всего, его принимают за кого-то другого. Потому что изначально мне была донесена информация, я уж не помню, кто источник, что его лицо, еще когда он летел в экспедицию 6 февраля, попало на биометрическую камеру и совпало с фотороботом серийного убийцы на 50–60%. То есть он уже работал в экспедиции, а следователи уже собирали на него досье, показывали свидетелям. Они «вдруг» опознавали моего супруга, — рассказала супруга Александра Цветкова.
По фото узнал «соучастник»
Адвокат Александра Цветкова Давид Афян версию с фотороботом не подтверждает. Защитник гидролога ведет дело с того момента, как Александра заключили под стражу. На допросах у следователя он не присутствовал. Но знает, что подозреваемому и свидетелю показывали фото Цветкова. То, что они опознали Александра, и стало причиной задержания. Хоть до сих пор непонятно, почему вообще фигурировало фото ученого.
Помимо прочего, адвокат Цветкова утверждает, что в свидетельском описании убийцы и внешности Цветкова есть явные несовпадения. Например, свидетель и второй подозреваемый по делу, Алешин, утверждают, что у второго убийцы были татуировки на пальцах в виде перстней и кельтский узор на левой руке. И адвокат, и жена Цветкова говорят, что у Александра нет и никогда не было наколок.
Также есть еще одно несоответствие, о котором рассказала супруга Александра. Второй подозреваемый утверждает, что в 2002 году Цветков вместе с ним бродяжничал на площади трех вокзалов в Москве. Пил алкоголь и «выкуривал по полпачки сигарет в день». Однако Марина Цветкова говорит, что в те годы Александр уже был научным сотрудником и за такое поведение его выгнали бы из института без промедлений.
— Если бы Александр где-то мотался на площади трех вокзалов, пьянствуя с Алешиным и выкуривая по полпачки сигарет, как говорят все свидетели, а мой муж никогда в жизни не курил из-за проблем с легкими, то его бы давно уволили из института. А он настолько на хорошем счету был в институте, что, когда мы уже поженились, нам выделили ведомственную квартиру. Абы кому — прогульщикам, тунеядцам и пьяницам — квартиры не дают, — рассказала Марина.
На еще одно несоответствие обращает внимание издание MK.ru: «кореш Алешина по ограблению, Сидоров, называл подельника Алешина по убийствам Чуваш. Ясно, что это прозвище, данное человеку, которое обычно содержит в себе указание на какую-нибудь заметную черту, свойство. Общеизвестно, чуваши — это нация, население Чувашии. Александр Цветков родился, жил и работал в поселке Борок Ярославской области, к Чувашии не имеет ни малейшего отношения. Так что по этому признаку идентификация Цветкова явно не состоятельна».
Написал явку с повинной
Как выяснилось, когда Александра задержали, он написал явку с повинной. Однако позже вновь стал отрицать вину. Гидролог объяснил адвокату, что бумагу подписал, поскольку очень хотел спать, а его никак не отвозили в изолятор.
— Он в начале отказывался писать явку с повинной. После того как его отправили в изолятор временного содержания, на следующий день после задержания, он написал. Либо ночью. То есть он отрицал свою вину, потом признал свою вину, потом опять ее отрицал. Но всё это было без моего участия. Но напомню, я вступил в дело уже после того, как его привезли в суд. Александр в двух словах объяснил, почему это сделал. Большего рассказывать не захотел, а я не стал настаивать, так как мы сейчас всё начнем выяснять более подробно, после того как я обложился доказательствами его невиновности. С его слов, ему не давали спать. Получается, что с учетом перелета из Красноярска он не спал больше двух суток. Он сказал, что его должны были отвезти в изолятор вечером, где он бы выспался. А его катали по Москве. Это с его слов, — рассказал Давид Афян.
Спустя пару месяцев у Александра проявились хронические проблемы со здоровьем. Его отправили в больницу при «Матросской Тишине». Но позже вновь вернули в СИЗО
— Несмотря на то, что ни прямых, ни косвенных улик, доказывающих вину Цветкова нет, обвинение настояло на продлении стражи. Об алиби и свидетелях, подтверждающих это алиби, заявлено защитой давно, еще в феврале, на третий день ареста. Очередной суд по непонятной причине не принимает это во внимание. Следователь предоставил суду протоколы допросов свидетелей не в полном объеме, а только первую и последнюю страницу. На вопрос защиты, где непосредственно материалы допроса, ведь суд обязан знать все аспекты дела, судья Терехова
«20 лет спокойно жил, приносил пользу»
Жена Александра утверждает, что держать его в изоляторе — несправедливо, поскольку она не верит в то, что ее супруг может навредить обществу.
— Сами подумайте, как человек 20 лет спокойно жил, трудился, воспитывал детей, приносил пользу Отечеству, продвигал российскую науку, в том числе и для детей, и вдруг с 16 февраля стал резко опасен для общества. Защитой на этом суде было зачитано около десятка положительных характеристик Цветкова и около 30 грамот, которые он получил за эти 20 лет. Почему, учитывая состояние здоровья, алиби и скользкую позицию обвинения, суд не разрешил домашний арест? Судья нашла доказанным факт того, что Александр может скрыться, оказывать давление на свидетелей, при отсутствии хоть одного такого доказательства, — объяснила супруга гидролога.
При этом и супруга, и защитник Александра Цветкова утверждают, что привезли доказательства невиновности ученого еще в первые дни после его задержания. Среди них — приказы о проведении экспедиций, в которых участвовал Александр Цветков (фото документов также есть в распоряжении редакции 76.RU. — Прим. ред.). Также на руках у стороны защиты есть документы о том, что зарплата в августе 2002 года была выплачена Александру Цветкову полностью, он не брал отгулов и отпусков, а убийства были совершены в будние дни.
В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве деталей дела не раскрывают, ссылаясь на то, что оно еще находится в производстве.
Кто такой Александр Цветков
Александр Цветков в 1996 году окончил ЯрГУ имени Демидова, где учился на факультете биологии и экологии по специальности «биолог, преподаватель биологии и химии». В этом же году поступил в очную аспирантуру института биологии внутренних вод имени Папанина по специальности «экология».
На сайте института указано, что в научные интересы Александра входят: устьевые зоны рек — гидрологические и гидрофизические аспекты, гидрология бобровых прудов, геоморфология, биогенное ландшафтообразование, лимнология, методы дистанционного зондирования Земли.
Он живет там же, где работает, — в поселке Борок Некоузского района, в трехкомнатной квартире вместе с супругой и тремя детьми: 9, 16 и 19 лет. Жена Александра Цветкова рассказала, что однажды он участвовал в конкурсе на лучшего папу.
— Он был призером «ЯрПАПА», лучший папа Золотого кольца. В номинации «Есть такая профессия». Нам в другую даже смысла не было подавать, потому что профессия — это прямо его. Он очень любит свою работу, — рассказала Марина. — К тому же у нас на Плещеевом озере ежегодно проходит школа-экспедиция «Мы — дети Волги». Он с 2016 года туда ездит как преподаватель и приобщает детей к науке.
Коллеги и друзья не верят в виновность Александра. Его жена составила и распространяет петицию, обращенную к президенту России Владимиру Путину. Родные гидролога надеются, что это поможет освободить Александра из СИЗО. Общественный резонанс вокруг задержания ученого заставил усомниться в законности происходящего даже сенатора от Ярославской области Наталию Косихину. Она написала обращение в Генпрокуратуру.
«Задержание Александра Игоревича получило в Ярославской области большой общественный резонанс, в связи с чем прошу вас, в рамках полномочий, предоставленных законодательством РФ, в целях обеспечения всесторонней и объективной проверки вышеизложенных обстоятельств осуществить меры прокурорского надзора, направленные на проверку законности производства предварительного расследования по данному уголовному делу», — такое обращение направила Наталия Косихина.
Письмо во все инстанции направила родная сестра ученого, его приводит издание MK.ru:
«Я постараюсь описать то, что сейчас происходит, без эмоций, хотя это слишком трудно. Сразу же скажу, что я подполковник юстиции в отставке, поэтому, как происходит расследование уголовных дел, хорошо знаю на собственном опыте. Сейчас нахожусь на пенсии, инвалид вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы. На моих руках наша с братом мама, перенесшая год назад инфаркт и операцию на сердце. Конечно, вся эта история не добавила нам здоровья… На этом я закончу свои лирические отступления от основной темы.
Итак, моего брата Цветкова обвинили в убийствах с особой жестокостью и исключительным цинизмом, которые он якобы совершил 20 лет назад. То, как ведется расследование, как выполняются следственные действия в отношении моего брата, вселяет дикий ужас. Его назначили убийцей задолго до момента задержания, об этом говорят имеющиеся в деле процессуальные документы. Представитель Следственного комитета в репортаже телеканала НТВ сообщил, что у них имеются свидетели (очевидцы) совершенного преступления. Единственным, так сказать, очевидцем является обвиняемый Алешин, заключивший досудебное соглашение, который, ради избежания пожизненного заключения, готов ткнуть пальцем в любого. Да, следствием установлен ряд свидетелей, которые видели подельника Алешина, но только почему-то эти свидетели описывают второго преступника по-разному. Это касается и его возраста, и телосложения, наличия татуировок, цвета волос, стрижки, курения, многого другого. Объединяет приметы только одно — наличие очков. Правда, и с очками не всё так просто: по свидетельству одного из них, преступник носил очки с толстыми линзами… И все эти приметы никоим образом не совпадают с приметами
В распоряжение следователя представлены документы, подтверждающие нахождение Цветкова в экспедициях в даты совершения инкриминируемых преступлений, свидетельские показания готовы дать участники экспедиций, изъяты подлинники документов из архива института для проведения экспертизы с целью установления их подлинности. Но следствие не смущает факт заявленного алиби. Не придается внимания и тому факту, что, в отличие от настоящего преступника, Цветков никогда не курил в силу проблем со здоровьем. Таким образом, игнорируется практически всё, что касается его невиновности. Я хорошо понимаю, что следствие не ожидало, что у человека через 20 лет окажется алиби, да еще подтвержденное документально. Кто же мог рассчитывать, что найдутся свидетели? Сотрудники института собрали подписи и направили многочисленные обращения в адрес Генерального прокурора РФ, руководителя Следственного комитета РФ, уполномоченного по правам человека и других с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, но пока результатов нет».
Мы будем продолжать следить за этой историей.