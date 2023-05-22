Пройдет холодный фронт: в Новосибирской области ожидается перепад температур от -3 до +25 градусов

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается дневная температура до +25 градусов, а ночью может похолодать до -3 градусов. Заморозки прогнозируют в некоторых районах.
В Новосибирске во вторник, 23 мая, ночью ожидается
25 мая ночью в городе
— У нас будет проходить холодный фронт арктического происхождения. Он проходит практически без осадков, проявляет себя только изменением температуры. 25 мая мы ждем по северо-западу области небольшие дожди, а 26 мая возможны дожди в центральном и восточном районах. Затем снова устанавливается погода без осадков, начнется потепление, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
По Новосибирской области 23 мая температура ночью ожидается до +12 градусов, днем
На выходных НГС изучил прогноз для Новосибирска, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что днем температура не опустится ниже +19 градусов.