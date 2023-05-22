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Пройдет холодный фронт: в Новосибирской области ожидается перепад температур от -3 до +25 градусов

Такие изменения погоды возможны на этой неделе

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В Новосибирске ожидается теплая и сухая погода

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В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается дневная температура до +25 градусов, а ночью может похолодать до -3 градусов. Заморозки прогнозируют в некоторых районах.

В Новосибирске во вторник, 23 мая, ночью ожидается +8… +10 градусов, днем +20… +22 градуса. Ветер северный 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с. 24 мая ночью температура составит +8… +10 градусов, днем +19… +21 градус. Ветер северный ночью 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

25 мая ночью в городе +5… +7 градусов, днем +18… +20 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

— У нас будет проходить холодный фронт арктического происхождения. Он проходит практически без осадков, проявляет себя только изменением температуры. 25 мая мы ждем по северо-западу области небольшие дожди, а 26 мая возможны дожди в центральном и восточном районах. Затем снова устанавливается погода без осадков, начнется потепление, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

По Новосибирской области 23 мая температура ночью ожидается до +12 градусов, днем +20… +25 градусов. 24 мая ночью +6… +11 градусов, местами заморозки до -1 градуса в северо-восточной части области. Днем до +24 градусов. В четверг, 25 мая, ночью +2… +7 градусов, заморозки до -3 градусов на востоке и юго-востоке региона. Днем +17… +22 градуса.

На выходных НГС изучил прогноз для Новосибирска, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что днем температура не опустится ниже +19 градусов.

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