Греем косточки: какой день станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске на следующей неделе сохранится теплая погода. В понедельник температура поднимется до +23 градусов днем. К следующим выходным немного похолодает. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут ближайшие семь дней.
Всю неделю температура, как обещает «Яндекс.Погода», не будет опускаться ниже +19 градусов днем. Ночи всё еще прохладные —
По данным «Гисметео», следующая неделя будет теплой. Самым холодным днем станет четверг — температура опуститься до +18 градусов. В первые дни будут порывы ветра 9–
World weather также говорит, что к субботе в городе похолодает. Температура опустится до +17 градусов. В понедельник зато будет теплее, чем сегодня,
До начала лета осталось всего полторы недели. НГС изучил прогноз погоды на июнь, который составили специализированные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.