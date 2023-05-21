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Греем косточки: какой день станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

Температура будет колебаться в пределах +17... +23 градусов

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Погода располагает к прогулкам

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В Новосибирске на следующей неделе сохранится теплая погода. В понедельник температура поднимется до +23 градусов днем. К следующим выходным немного похолодает. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут ближайшие семь дней.

Самым теплым днем станет понедельник

Самым теплым днем станет понедельник

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Всю неделю температура, как обещает «Яндекс.Погода», не будет опускаться ниже +19 градусов днем. Ночи всё еще прохладные — +6... +9 градусов. Всю неделю в Новосибирске будет или облачно, или малооблачно. При этом завтра, 22 мая, станет самым теплым днем на неделе.

В городе будет почти летняя погода

В городе будет почти летняя погода

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По данным «Гисметео», следующая неделя будет теплой. Самым холодным днем станет четверг — температура опуститься до +18 градусов. В первые дни будут порывы ветра 9–11 м/с. Ясно в городе будет только во вторник и в пятницу.

Прохладно на улице будет в четверг и субботу

Прохладно на улице будет в четверг и субботу

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World weather также говорит, что к субботе в городе похолодает. Температура опустится до +17 градусов. В понедельник зато будет теплее, чем сегодня, 21 мая. Ночные температуры будут колебаться в пределах +9... +13 градусов.

До начала лета осталось всего полторы недели. НГС изучил прогноз погоды на июнь, который составили специализированные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.

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