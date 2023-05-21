Греем косточки: какой день станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

Всю неделю температура, как обещает «Яндекс.Погода», не будет опускаться ниже +19 градусов днем. Ночи всё еще прохладные — +6... +9 градусов. Всю неделю в Новосибирске будет или облачно, или малооблачно. При этом завтра, 22 мая , станет самым теплым днем на неделе.