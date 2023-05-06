Дожди и облачность: какой погоды ждать в Новосибирске в июне — сравниваем прогнозы

Сайт «Яндекс.Погода» составляет долгосрочные прогнозы на основе усредненных данных за 10 лет. По этой информации, средняя температура в июне в Новосибирске составит +20… +22 градуса.



Начало месяца, середина и конец практически не отличаются по температурным показателям. Декады обещают быть не слишком теплыми, но солнечными. Особо жарких дней в июне не прогнозируют, как и особо холодных — минимальную температуру обещают в районе +18 градусов. Максимальная, по прогнозу синоптиков, составит +24 градуса. В первый летний месяц синоптики обещают 11 ясных дней, 7 дней с осадками и 12 с переменной облачностью.