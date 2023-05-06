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Дожди и облачность: какой погоды ждать в Новосибирске в июне — сравниваем прогнозы

Воздух может прогреться до +25 градусов

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В июне не прогнозируют слишком жарких дней

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До начала лета осталось меньше месяца, и многие новосибирцы уже начинают строить планы на это время. Поэтому НГС изучил прогноз погоды на июнь, который составили специализированные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.

Сайт «Яндекс.Погода» составляет долгосрочные прогнозы на основе усредненных данных за 10 лет. По этой информации, средняя температура в июне в Новосибирске составит +20… +22 градуса.

Начало месяца, середина и конец практически не отличаются по температурным показателям. Декады обещают быть не слишком теплыми, но солнечными. Особо жарких дней в июне не прогнозируют, как и особо холодных — минимальную температуру обещают в районе +18 градусов. Максимальная, по прогнозу синоптиков, составит +24 градуса. В первый летний месяц синоптики обещают 11 ясных дней, 7 дней с осадками и 12 с переменной облачностью.

Ночные температуры составят <nobr class="_">+11... +18</nobr> градусов

Ночные температуры составят +11... +18 градусов

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Сервис Gismeteo обещает минимальную дневную температуру в районе +12 градусов, ночную — около +8 градусов. Максимальная температура днем может составить +21 градус. Сервис обещает 13 дождливых дней и 2 солнечных. Значительное похолодание ожидается 7 июня. Температура в этот день опустится до +12 градусов.

По ночам воздух может прогреваться до +16 градусов

По ночам воздух может прогреваться до +16 градусов

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На сайте World-weather прогнозируют, что июнь будет теплым. Сервис предлагает самый оптимистичный прогноз. Ожидается, что температура воздуха поднимется максимум до +25 градусов. Средняя дневная составит около +22… +23 градусов. Ночная — в районе +16… +17 градусов.

Минимальная температура днем будет около +18 градусов, ночная — около +13 градусов. Начало месяца прогнозируют более прохладным со средней дневной температурой на уровне +19… +21 градуса. Во второй декаде возможно незначительное потепление. Средняя температура составит около +22… +23 градусов. В третьей декаде июня столбики термометра достигнут своих максимальных значений до +25 градусов. Синоптики обещают 14 солнечных дней, 16 облачных и ни одного дождливого.

По ночам может потеплеть до <nobr class="_">+19… +20</nobr> градусов

По ночам может потеплеть до +19… +20 градусов

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Ранее НГС писал, какая погода ждет новосибирцев на длинных майских выходных. Синоптики обещают жару.

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