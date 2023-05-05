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Тема дняИстребители пролетели над Новосибирском
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По области до +30 градусов: новосибирские синоптики составили хороший прогноз погоды на выходные

9 мая возможен кратковременный дождь

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На майские выходные будет хорошая погода для прогулок

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В Новосибирске в ближайшие три дня, с 6 по 8 мая, ожидается теплая и сухая погода. В регионе воздух может прогреться до +30 градусов. Вечером 9 мая возможен дождь.

Ночью 6 мая в Новосибирске ожидается температура +7… +9 градусов, днем +23… +25 градусов. Ветер западный силой 2–7 м/с. 7 мая ночью +8… +10 градусов, днем +24… +26, ветер западный 2–7 м/с. 8 мая ночью сохраняется температура около +9 градусов, днем +25… +27 градусов, ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

— В Новосибирской области самый теплый день — 8 мая, днем +25… +30 градусов. 6 мая +22… +27, местами +16… +21 градус, 7 мая днем +23… +28 градусов. Ночью от +3 до +13 градусов, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

9 мая в Новосибирской области сохраняется тепло, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозами. Ночью +8… +13 градусов, днем +23… +28. В Новосибирске днем +25… +27 градусов, к вечеру +21… +23 градуса.

Ранее НГС изучил предварительный прогноз погоды на май, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что в Новосибирске к концу месяца температура будет держаться на уровне +18... +20 градусов.

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