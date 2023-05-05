По области до +30 градусов: новосибирские синоптики составили хороший прогноз погоды на выходные

В Новосибирске в ближайшие три дня, с 6 по 8 мая, ожидается теплая и сухая погода. В регионе воздух может прогреться до +30 градусов. Вечером 9 мая возможен дождь.
Ночью 6 мая в Новосибирске ожидается температура
— В Новосибирской области самый теплый день — 8 мая, днем
9 мая в Новосибирской области сохраняется тепло, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозами. Ночью
Ранее НГС изучил предварительный прогноз погоды на май, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что в Новосибирске к концу месяца температура будет держаться на уровне