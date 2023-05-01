freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняГороскоп на май для всех знаков
Все новости
Все новости

Жара до +27 градусов. Какая погода ждет Новосибирск в мае — изучаем сервисы

Сравниваем данные Gismeteo, «Яндекс.Погоды» и World-Weather

1 051

В город приходит долгожданное тепло

Поделиться

В Новосибирске в мае ожидается стабильно теплая погода. Уже в начале месяца может потеплеть до +27 градусов. НГС изучил прогноз, который составили специальные сервисы. Читайте, чего ждать от последнего месяца весны.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», температура в Новосибирске будет постепенно подниматься всю первую неделю мая. 1 мая ожидается +3 градуса, 2 мая потеплеет до +6 градусов, 5 мая — уже +23 градуса, 6 мая столбик термометра будет в районе +26 градусов. 7 и 8 мая станут самыми теплыми днями месяца: воздух может прогреться до +27 градусов.

Погода в следующие два дня тоже порадует горожан: +21 и +24 градуса соответственно. С 11 по 30 мая серьезных колебаний не ожидается: 15–18 градусов днем и 8–12 ночью. Всего в мае «Яндекс.Погода» прогнозирует 7 ясных дней, 5 — с длительными осадками и 18 — с переменной облачностью.

Прогноз «Яндекс.Погоды» стал самым позитивным из нами изученных

Прогноз «Яндекс.Погоды» стал самым позитивным из нами изученных

Поделиться

Прогноз сервиса World-Weather незначительно отличается. Самым теплым днем станет 11 мая: +24 градуса. Первая половина месяца будет скорее облачной, вторая — с преимущественно ясными днями. С 22 по 30 мая температурных колебаний сервис также не предвидит: +18... +20 градусов днем и +12... +14 градусов — ночью.

Сервис World-Weather видит вторую половину мая в Новосибирске ясной и без перепадов температур

Сервис World-Weather видит вторую половину мая в Новосибирске ясной и без перепадов температур

Поделиться

Сервис Gismeteo прогнозирует май в Новосибирске преимущественно облачным. Ясных дней прогнозируется всего два: 8 и 9 мая. Самым теплым ожидается 5 мая: +23 градуса. В остальном прогноз схож с остальными.

Таким май в Новосибирске видит Gismeteo

Таким май в Новосибирске видит Gismeteo

Поделиться

Ранее сотрудники Западно-Сибирского гидрометцентра объяснили, почему похолодало в Новосибирске. Специалисты назвали происходящее ультраполярным вторжением.

По теме

ПрогнозПрогноз погоды в НовосибирскеМайПотепление
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter