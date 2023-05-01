Жара до +27 градусов. Какая погода ждет Новосибирск в мае — изучаем сервисы

В Новосибирске в мае ожидается стабильно теплая погода. Уже в начале месяца может потеплеть до
Согласно данным «Яндекс.Погоды», температура в Новосибирске будет постепенно подниматься всю первую неделю мая. 1 мая ожидается
Погода в следующие два дня тоже порадует горожан: +21 и +24 градуса соответственно. С 11 по 30 мая серьезных колебаний не ожидается:
Прогноз сервиса World-Weather незначительно отличается. Самым теплым днем станет 11 мая: +24 градуса. Первая половина месяца будет скорее облачной, вторая — с преимущественно ясными днями. С 22 по 30 мая температурных колебаний сервис также не предвидит:
Сервис Gismeteo прогнозирует май в Новосибирске преимущественно облачным. Ясных дней прогнозируется всего два: 8 и 9 мая. Самым теплым ожидается 5 мая: +23 градуса. В остальном прогноз схож с остальными.
Ранее сотрудники Западно-Сибирского гидрометцентра объяснили, почему похолодало в Новосибирске. Специалисты назвали происходящее ультраполярным вторжением.