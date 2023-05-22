Выписывала премии сожителю: экс-главу сельсовета Новосибирской области осудили за мошенничество

Бывшую главу одного из сельсоветов Купинского района осудили за мошенничество. Женщина, пользуясь служебным положением, выписывала своему сожителю фиктивные премии. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Новосибирской области.
— Осужденная в период с февраля 2018 года по декабрь 2021 года подделывала подписи
Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для приговора. Всего фигурантка похитила больше 200 тысяч рублей. Суд дал ей 3 года условно и назначил испытательный срок на аналогичный срок. Приговор не вступил в законную силу.
Собственные анонимные источники сообщили НГС, что фигуранткой дела стала бывшая глава Стеклянского сельсовета Елена Сасина. Ее сожитель работал в МКУ сельского совета.
Ранее НГС писал, что осудили главу Блюдчанского сельсовета Чановского района. Фигурант заплатил бюджетные деньги за работу, которую не сделали.