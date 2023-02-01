freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняПрогноз на первую декаду февраля
Все новости
Все новости

Экс-глава Блюдчанского сельсовета потратил 1,5 млн на работу, которую не сделали, — что решил суд

Он совершил преступление в тот же год, когда получил должность

1 047

Суд огласил обвинительный приговор

Поделиться

В Чановском районе Новосибирской области осудили бывшего главу Блюдчанского сельсовета. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (по ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в конце 2019 года чиновник незаконно принял работы у коммерческой организации, которая должна была спроектировать реконструкцию водопроводных сетей. Он перечислил подрядчику 1,5 миллиона рублей, несмотря на то что фактически работа не была выполнена.

— В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. На начало расследования он уволился с поста главы сельсовета по собственному желанию, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета.

По данным источника НГС в правоохранительных органах, речь идет о Василии Мищенко. Он получил должность главы Блюдчанского сельсовета в 2019 году. До него селом на протяжении 29 лет руководил Владимир Васин. По данным сайта Чановского суда, приговор Василию Мищенко был оглашен 31 января.

В итоге суд приговорил экс-чиновника к 2 годам заключения условно. На тот же срок ему запрещено занимать должности в госструктурах. Приговор в законную силу еще не вступил.

В конце декабря многодетная семья из Краснозерского района получила от местных чиновников дом за 5,7 миллиона рублей, непригодный для жилья. Следователи завели дело о злоупотреблении полномочиями.

По теме

Превышение должностных полномочийПриговорСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter