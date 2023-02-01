Экс-глава Блюдчанского сельсовета потратил 1,5 млн на работу, которую не сделали, — что решил суд

В Чановском районе Новосибирской области осудили бывшего главу Блюдчанского сельсовета. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (по ч. 2 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в конце 2019 года чиновник незаконно принял работы у коммерческой организации, которая должна была спроектировать реконструкцию водопроводных сетей. Он перечислил подрядчику
— В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. На начало расследования он уволился с поста главы сельсовета по собственному желанию, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, речь идет о Василии Мищенко. Он получил должность главы Блюдчанского сельсовета в 2019 году. До него селом на протяжении
В итоге суд приговорил экс-чиновника к 2 годам заключения условно. На тот же срок ему запрещено занимать должности в госструктурах. Приговор в законную силу еще не вступил.
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